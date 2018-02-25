Очевидцы сообщили о мощном взрыве в британском Лестере

В британском городе Лестер произошел мощный взрыв, пишут очевидцы в соцсетях. На этом обратил внимание таблоид The Sun.

”Взрыв на улице Хинкли в Лестере. Старый [магазин] Londis и квартира над ним уничтожены огнем. Дорога перекрыта”, — написала очевидица Хелен Нотт в твиттере.

На снимках пользователей виден огонь и дым, а также машины полиции и большое скопление людей.

В управлении полиции графства Лестершир сообщили, что реагируют на ”крупный инцидент”. Жителей призвали избегать этого района.