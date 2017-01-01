Турция сегодня переживает тяжелейшую трагедию. Жертвами нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, по последним данным, стали 39 человек, ранены несколько десятков. Среди погибших много иностранцев.

Сообщается, что атаку устроил террорист с автоматом, прятавший лицо под маской Санта-Клауса, передает НТВ.

”Он наверняка видел, что у клуба полицейские. Я встретился с ним глазами. Знаете, он улыбнулся, а потом побежал, стреляя на бегу”, — рассказал очевидец.

Судя по кадрам, сделанным через пару минут после начала атаки, преступник в шапке Санта-Клауса перешагивал через тела своих жертв, не переставая стрелять. В тот момент в помещениях клуба находились, по разным данным, от 600 до 800 человек. Кто-то, услышав выстрелы, звонил по телефону и просил о помощи. Многие в панике бросались в воду (популярный клуб расположен на самом берегу Босфора), некоторые пытались спрятаться.

Очевидец: ”Когда началась стрельба, муж велел мне лечь на пол, а сам прикрыл меня собой. Он три ранения получил. Все кричали. Я чувствовала, что на нас падали какие-то люди. А они все стреляли и стреляли. От ужаса и из-за сильного запаха пороха я потеряла сознание. Потом ворвались спецназовцы и вывели нас оттуда”.