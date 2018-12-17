Обыски в московском вузе. СМИ сообщают о 200 задержанных

В понедельник рано утром в общежитие, расположенное на улице Волгина в Москве, ворвались сотрудники МВД и Росгвардии. В университете их визит назвали "плановым рейдом" и "профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений".

В ходе обысков у студентов были изъяты наркотики и травматическое оружие. В отношении задержанных ведётся проверка, остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием. Сейчас университет работает в штатном режиме.

В свою очередь, издание "МБХ-Медиа" сообщает, что полиция задержала около 200 студентов, большинство из которых — выходцы из Ингушетии. Изданию рассказал об этом студент 1-го курса Артем П., которого, по его словам, "задержали за компанию" и увезли в ОВД по Черёмушкинскому району. Он насчитал как минимум пять автозаков, в каждом из которых находилось по 30–35 человек. Студент также рассказал, что ранее сам обращался в полицию по поводу инцидентов со студентами из Ингушетии. В частности, по его словам, четыре дня назад возле общежития они устроили стрельбу.

До этого в Telegram-канале "Кремлевская прачка" появилась информация о том, что выходцы из Ингушетии "установили в университете свои порядки".

В пресс-службе Росгвардии по Центральному округу заявили, что данными о задержанных пока не располагают.