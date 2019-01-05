Обвиняемый в РФ в шпионаже американец был осужден в США

48-летний Пол Уилан, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже, был осужден в США за попытку хищения денег. Об этом газета The Washington Post пишет в пятницу, 4 января.

По данным издания, во время службы в Ираке в 2006 году занимавший административную должность Уилан пытался присвоить около 10 тыс. долларов государственных средств. Уилан также выписал чеки на общую сумму в 6 тыс. долларов, которые не были приняты к оплате из-за недостатка средств на банковском счете. Кроме того, во время службы Уилан с помощью данных другого человека пытался войти в онлайн-систему Корпуса морской пехоты США, успешное прохождение курсов в которой позволяет получить повышение в звании и увеличить жалование.

Спустя два года военный трибунал признал Уилана виновным по ряду пунктов. В результате его понизили до рядового и уволили из рядов Корпуса морской пехоты.