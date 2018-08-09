Обвиняемый в халатности при тушении ТЦ в Кемерове пожарный пытался покончить с собой

"У Бурсина произошел нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Ранее о госпитализации пожарного ТАСС сообщила его супруга Татьяна Бурсина. Она отметила, что мужа должны были везти на экспертизу. О том, что Бурсина доставили в больницу Татьяне сообщил его адвокат. Супруга обвиняемого добавила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится муж и что с ним случилось.

Она считает, что следствие оказывает давление на Бурсина. По словам Татьяны, во время заседания апелляционного суда 1 августа, где оспаривали арест пожарного, судья дала ей разрешение на свидание с мужем в СИЗО.

"Судья разрешила мне, матери и старшему ребенку свидание. Я пришла в изолятор, мне сказали, что нет каких-то документов и не пустили. С тех пор шесть дней прошло. И дважды я пыталась попасть [на свидание]", — уточнила она.

По ее словам, следователь СК РФ, который расследует уголовное дело в отношении ее супруга, не разрешает свидания. "В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу", — процитировала Бурсина слова сотрудника СК, добавив, что он избегает с ней встреч.

Она рассказала, что написала письмо президенту России с просьбой разобраться в ситуации, еще одно письмо она готовит в Генеральную прокуратуру РФ. "Я уже не знаю, к кому обратиться за помощью, чтобы разобраться со всем этим", — сказала Бурсина.

ТАСС не располагает комментариями Следственного комитета.

Дело Бурсина

Бурсин стал 11-м фигурантом дела о пожаре в торговом центре 25 марта, где погибли 60 человек. По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.