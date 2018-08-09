09.08.2018, 14:35

Обвиняемый в халатности при тушении ТЦ в Кемерове пожарный пытался покончить с собой

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ИТАР-ТАСС
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Andrei Bursin
Andrei BursinFoto: Olga Klimova, Sputnik

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня", пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"У Бурсина произошел нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Ранее о госпитализации пожарного ТАСС сообщила его супруга Татьяна Бурсина. Она отметила, что мужа должны были везти на экспертизу. О том, что Бурсина доставили в больницу Татьяне сообщил его адвокат. Супруга обвиняемого добавила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится муж и что с ним случилось.

Она считает, что следствие оказывает давление на Бурсина. По словам Татьяны, во время заседания апелляционного суда 1 августа, где оспаривали арест пожарного, судья дала ей разрешение на свидание с мужем в СИЗО.

"Судья разрешила мне, матери и старшему ребенку свидание. Я пришла в изолятор, мне сказали, что нет каких-то документов и не пустили. С тех пор шесть дней прошло. И дважды я пыталась попасть [на свидание]", — уточнила она.

По ее словам, следователь СК РФ, который расследует уголовное дело в отношении ее супруга, не разрешает свидания. "В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу", — процитировала Бурсина слова сотрудника СК, добавив, что он избегает с ней встреч.

Она рассказала, что написала письмо президенту России с просьбой разобраться в ситуации, еще одно письмо она готовит в Генеральную прокуратуру РФ. "Я уже не знаю, к кому обратиться за помощью, чтобы разобраться со всем этим", — сказала Бурсина.

ТАСС не располагает комментариями Следственного комитета.

Дело Бурсина

Бурсин стал 11-м фигурантом дела о пожаре в торговом центре 25 марта, где погибли 60 человек. По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.

Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, в интервью ТАСС рассказывал, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признает.

На сайте Change.org размещена петиция в поддержку Бурсина, ее подписали более 80,7 тыс. человек. Ее авторы также просят отпустить из-под ареста пожарного Сергея Генина, звено которого спасло мужчину, выбравшегося из кинозала.

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