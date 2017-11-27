Обвиняемый в 60 убийствах заболел аэрофобией накануне экстрадиции в Россию

Криминальный авторитет Аслан Гагиев, известный также под кличкой Джако, накануне экстрадиции в Россию из Австрии заболел тяжелой формой боязни полетов — аэрофобией. Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет Lenta.ru со ссылкой на ”Коммерсантъ”.



Издание отмечает, что адвокаты сумели снять подзащитного буквально с трапа самолета, и пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, подали апелляцию на решение суда об экстрадиции. По утверждению защиты, Гагиев может не пережить перелета в Россию, а ФСИН не сможет обеспечить больному европейские условия содержания и гарантировать его безопасность.

По словам собеседника газеты, в России Гагиеву грозит пожизненное лишение свободы.

Уроженец Грузии Аслан Гагиев, известный также под кличкой Джако, покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Позднее его отпустили под залог, после чего он попытался сбежать в Болгарию, но был задержан.

Преступный синдикат, которым, как предполагает следствие, руководил задержанный, может стоять за многочисленными случаями убийств представителей местных властей, высокопоставленных полицейских и членов их семей в Северной Осетии в конце 2000-х. По предварительным данным, сам Гагиев с 2012 по 2013 год лично убил по меньшей мере шесть человек и еще троих ранил.