16.10.2018, 16:40

Обвиняемый инженер: Maxima в Золитуде могла рухнуть из-за пожара во время строительства


rus.DELFI.lv
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Maxima
MaximaFoto: maxima

Обрушение крыши супермаркета Maxima в Золитуде могло быть связано с пожаром во время строительства и другими причинами, заявил в своих показаниях в досудебном расследовании обвиняемый по делу о золитудской трагедии инженер-строитель супермаркета Ивар Сергетс.

Сегодня Пардаугавский суд Риги зачитывал его показания.
По утверждениям Сергетса, в результате пожара ферма крыши могла разогреться до 600 градусов и стать настолько хрупкой, что ее нужно было менять. Пожар на крыше магазина произошел в 2011 году.

Также обрушение крыши могло бы связано с накопившейся водой, которая привела к перегрузке, либо запасами материалов, хранившимися на крыше, сказал Сергетс

Сергетс в своих объяснениях утверждает, что 6 августа 2009 года его предприятие HND grupa заключило с архитекторским бюро "Kubs" договор о разработке части технического проекта о строительных конструкциях для объекта на ул. Приедайнес. Тогда ни один нормативный акт не предусматривал степени детализации в части проекта о строительных конструкциях. В чертежах были показаны только принципиальные узлы конструкций. Также и в пояснении к проекту, подготовленному Kubs, говорилось, что в ходе строительстве чертежи конструктивных решений деталей разрабатывает в соответствии с принципиальными решениями главный строительный подрядчик, поставщик материалов или другие подрядчики.

HND grupa не разрабатывала и не получала заказа на детализацию металлических конструкций для объекта на ул. Приедайнес. Детализация — это отдельная часть проекта, которую разрабатывает сертифицированный специалист. "Ни HND grupa, ни я лично никогда не разрабатывали детальных чертежей ферм крыши, в том числе серединных узлов", — заявил в суде Сергетс.

О том, что Сергетс якобы участвовал в детализации проекта, он узнал только на допросе, где ему была предъявлена копия чертежа, подготовленная Vikom Industry с якобы его подписями. Сергетс утверждает, что никогда не подписывал этих чертежей. Согласно договору об авторском надзоре, Сергетс осуществлял надзор только за частью проекта, разработанной HND grupa.

Сергетс — первый обвиняемый, вызванный для дачи показаний по уголовному делу о золитудской трагедии.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой.

Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

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Обвиняемый инженер: Maxima в Золитуде могла рухнуть из-за пожара во время строительства

16.10.2018
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