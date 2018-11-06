Обвиняемые в изнасиловании коллеги уфимские экс-полицейские обжаловали арест(10)
Экс-полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, обжаловали решение суда о двухмесячном аресте, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.
Экс-полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, обжаловали решение суда о двухмесячном аресте, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.
"Апелляционные жалобы поданы адвокатами всех фигурантов", — сказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения жалоб в Верховном суде Башкирии еще не назначена.
2 ноября Кировский районный суд Уфы взял под стражу троих сотрудников полиции — 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.
Все трое были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Все трое были взяты под стражу.
Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что арестованные уволены со службы "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".
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