06.11.2018, 14:47

Обвиняемые в изнасиловании коллеги уфимские экс-полицейские обжаловали арест

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Интерфакс
EST
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Экс-полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, обжаловали решение суда о двухмесячном аресте, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Апелляционные жалобы поданы адвокатами всех фигурантов", — сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения жалоб в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял под стражу троих сотрудников полиции — 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Все трое были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Все трое были взяты под стражу.

Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что арестованные уволены со службы "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

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