Обвиняемые по делу о теракте в Петербурге рассказали о "секретной тюрьме ФСБ" в Подмосковье

В Подмосковье действует "секретная тюрьма ФСБ", в которой предполагаемых преступников пытают до официального задержания, сообщили братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые по делу о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и еще несколько фигурантов других уголовных дел. Рассказы очевидцев приводятся в расследовании журналиста РБК Ильи Рождественского, опубликованном на сайте Republic.

Как сообщается в материале, Аброр Азимов подал жалобу на пытки в Главное военное следственное управление СК. В ней обвиняемый по делу о теракте рассказал, что его схватили 4 апреля на подмосковной трассе, обыскали, надели на голову черный мешок и отвезли в подвал с камерами. Там его две недели истязали для получения признаний и лишь после этого официально задержали 17 апреля, передает "Медиазона" содержание расследования.

В том же подвале держали брата обвиняемого Акрама Азимова, также проходящего по делу о теракте в Петербурге в качестве предполагаемого организатора. Его 15 апреля забрали из больницы в Киргизии местные силовики. ФСБ 19 апреля объявила о задержании Акрама Азимова в Подмосковье. Между этими датами, по его же словам, он находился в "секретной тюрьме", где подвергался пыткам.

Адвокаты Дмитрий Динзе и Ольга Динзе, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в питерском метро в апреле 2017 года, обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой "найти и закрыть секретную тюрьму ФСБ", говорится в обращении юристов, поступившем в редакцию NEWSru.com. Разобраться в ситуации также просит отец подозреваемых Ахрал Азимов, который опубликовал видеообращение с требованием наказать тех, что "мучил" его сыновей.

Автор расследования нашел еще несколько фигурантов уголовных дел, которые жаловались в ЕСПЧ на пытки до официального задержания. Причем в их жалобах описание камер, жестокого обращения и применявшихся для пыток предметов совпадают с деталями, о которых упоминал в своем обращении Азимов. В связи с этим есть основания полагать, что все пострадавшие описывают одно и то же место.

Жалобы с описанием подвала и пыток до официального задержания направляли в ЕСПЧ Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, осужденные за попытку подрыва "Сапсана" в июне 2011 года, а также Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

Все пятеро фигурантов рассказали, что их пытали электричеством с помощью некой "динамо-машины", присоединяя провода к пальцам рук и ног, к мочкам ушей и к половым органам. Эдильбиев сообщил, что на голову ему надевали пакет, наполненный газом. По словам Аброра Азимова, его также пытали водой — держали за руки и за ноги и лили воду на лицо, на котором лежала тряпка.

Как рассказали авторы жалоб, после окончания пыток их отводили в душевую, отдавали им одежду (либо приносили новую) и затем увозили для инсценировки задержания. В частности, Аброра Азимова якобы задержали 17 апреля у железной дороги в Одинцовском районе Подмосковья, съемку продемонстрировала ФСБ. Затем его вновь погрузили в машину, вынудили оставить отпечатки пальцев на пистолете Макарова, который ему засунули за пояс, и после этого доставили к следователю, у которого уже был напечатан протокол допроса.

Кроме того, два источника среди силовиков подтвердили, что знают о существовании "секретной тюрьмы". Один из них уточнил, что ей пользуются только сотрудники ФСБ. По его словам, основной "контингент" тюрьмы — уроженцы Средней Азии.

При этом, по словам очевидцев, похитители обычно были в гражданской одежде, что не позволяет с уверенностью причислить их к сотрудникам ФСБ. Некоторым из фигурантов пытавшие их люди говорили, что уже вышли в отставку.

Автор расследования сопоставил места реального задержания подозреваемых и примерное время в пути к подвалу, где их пытали, и пришел к выводу, что "секретная тюрьма", скорее всего, находится на юго-западе Подмосковья. В рассматриваемую зону попадают Подольск и Одинцово.

В РБК расследование сочли попыткой оправдать террористов и публиковать не стали. Автор материала увольняется

Расследование о "секретной тюрьме" вышло на сайте Republic утром в понедельник, 24 июля. Днем автор Илья Рождественский сообщил об уходе из РБК из-за отказа агентства опубликовать его материал в полном объеме. "Единственным возможным вариантом публикации в РБК по этой теме была признана новостная заметка объемом около шести тысяч знаков. В этой связи до 4 августа я в отпуске, а 4 числа — мой последний рабочий день в РБК", — написал журналист на своей странице в Facebook.

Как объяснил Рождественский, в редакции РБК отклонили все предложенные им варианты публикации расследования. "Их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков", — сообщил журналист.

Сотруднику агентства, по его словам, сказали, что расследование — "это "не формат" и "попытка оправдать подозреваемых в терроризме". В комментарии редактора к одному из абзацев материала, как цитирует Рождественский, говорилось: "Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на "мерседесе" привезти в белую камеру и поить "Курвуазье"? Или что?"

В свою очередь, соруководитель объединенной редакции РБК Елизваета Голикова сообщила в Facebook причину отказа в публикации: "РБК не занимается перепечаткой чьих-либо жалоб в полном объеме".