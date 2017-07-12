Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок

Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила в среду в Московском окружном военном суде.

Для четырех других обвиняемых прокуратура также запросила длительные сроки лишения свободы. Гособвинение требует приговорить Анзора Губашева к 23 годам колонии, Шадида Губашева — к 21 году, Темирлана Эскерханова — к 19 годам, а Хамзата Базхаева — к 17 годам, передает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Адвокаты всех пятерых обвиняемых настаивали на невиновности своих клиентов и просили оправдать их или хотя бы проявить к ним снисхождение. Представитель семьи Немцова также усомнился в том, что действительно удалось доказать вину Хамзата Бахаева.

Комментарии обвиняемых

Заур Дадаев: "Я не виноват, волею Аллаха не склоню голову ни перед кем, ни перед прокуратурой, ни перед [следователем] Красновым, ни перед ФСБ".

Анзор Губашев: "Да простит вас Аллах, вы все здесь заблудший народ, все, кто причастен к этому процессу".

Шадид Губашев: "Ни перед убитым человеком, ни перед его семьей, ни перед Богом не буду отвечать, потому что я не совершал этого преступления".

Темирлан Эскерханов: "Не знаю, что сказать. Жестоко и дико. Зза несовершенное преступление. Прошу терпения своей матери, своему брату".

Хамзат Бахаев: "Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал, кто не сомневался в моей непричастности, и пожелать всем добра и мира".

Ранее присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающиим снисхождения. Теперь судья должен определить, к каким срокам их приговорить. При вынесении вердикта судья Юрий Житников будет руководствоваться как решением присяжных, так и сроками, которые запросила прокуратура.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

По мнению присяжных, в организации убийства — в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым — ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину. Первоначально, сразу после задержания, Дадаев признал вину — в качестве мотива для убийства он назвал поддержку Немцовым французского издания Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на пророка Мухаммеда. Однако впоследствии Дадаев отказался от своих слов — по его утверждению, признание он дал под пытками.

Заказчик убийства до сих пор не найден. Предполагаемый организатор преступления — офицер чеченского батальона "Север" Руслан Мухутдинов — находится в розыске. Остальные фигуранты дела — Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — обвиняются в организации убийства политика.

По версии следствия, все пятеро, включая Дадаева, действовали сообща, вместе с еще одним обвиняемым — Бесланом Шавановым — уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года. Как предполагает обвинение, именно Шаванов сидел за рулем автомобиля во время исполнения преступления Дадаевым.