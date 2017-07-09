"Обстановка накалялась": Путин и Трамп 40 минут обсуждали вмешательство РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы. Временами "обстановка накалялась", утверждает New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, который получил эту информацию от госсекретаря США Рекса Тиллерсона, присутствовавшего при встрече.

По его словам, встреча началась с резкой фразы Трампа: "Хочу разобраться с этим: так вы это делали?". Временами обстановка накалялась, "а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа", утверждает собеседник NYT. (Цитата по РИА "Новости".)

Согласно информации Тиллерсона, после 40 минут обсуждения темы Трамп предложил переключиться на другие вопросы, в частности, перейти к обсуждению ситуации в Сирии. Предполагается, что именно по Сирии был достигнут конкретный прогресс в виде скоординированных планов по созданию мирной зоны.

Путин в ходе пресс-конференции по завершению саммита в Гамбурге рассказал журналистам об обсуждении темы вмешательства России следующее: "Президент США ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, и это был не один вопрос, это было много — и он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США". Он сообщил, что, по его впечатлению, Трамп согласился с приведенными аргументами. Но посоветовал спросить его самого.

Лидеры России и США провели первую личную встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров после диалога президентов заявил: "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".