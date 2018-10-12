12.10.2018, 20:56

ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку

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Lenta.ru
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ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Facebook, ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине обнаружили колонну идущих из России в Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку. Информация размещена на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

”В неподконтрольном правительству [Украины] районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку”, — сказано в сообщении миссии.

Наблюдатели указывают, что на представленных снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2). Также утверждается, что миссия и ранее фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины и выезжали из нее в этом районе.

В начале октября миссия опубликовала отчет о ситуации в регионе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов ”Бук”. По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.

Facebook, ОБСЕ
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