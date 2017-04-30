Общероссийская акция "Надоел": как это было

В Петербурге общероссийская акция "Надоел" сопровождалась массовыми задержаниями, в Москве выстроилась очередь к приемной президента. Не обошлось без взятия активистов под стражу в Кемерове, Туле, Тюмени, Новокузнецке.

Акция "Надоел", организованная движением "Открытая Россия" (ОР), прошла в субботу, 29 апреля, по всей Российской Федерации. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Борисова, в 30 российских регионах мероприятия оппозиции были согласованы. Еще в целом ряде городов — в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове — власти официально не подтвердили маршруты шествия и выбранные активистами площадки. DW следила за тем, в какой атмосфере проходили акция.

Наиболее массовыми задержания оказались в Северной столице. Там более 300 человек собрались около станции метро "Горьковская", чтобы подписать протестные письма и отнести их в представительство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Вскоре на место была подтянута полиция. Сотрудники ОМОНа взяли собравшихся в кольцо и, по словам очевидцев, стали "выдергивать по одному". В результате под стражей оказались свыше 60 человек — не только активисты, но и наблюдатели. В их числе, по свидетельству участников, — 13-летняя девочка, а также блокадница, художник Елена Осипова.

Корреспонденту DW в Санкт-Петербурге удалось связаться по телефону с одним из задержанных — координатором "Открытой России" Андреем Пивоваровым. Он рассказал, что его, а также активистов ОР Наталью Грязневич, Николая Артеменко и Сергея Кузина доставили в отдел № 7 и другие отделения полиции. В автобус ОМОНа также загрузили пластиковый почтовый ящик с письмами главному адресату акции "Надоел", президенту России Владимиру Путину.

"Если обращения к президенту страны принимает ОМОН, это означает, что никакой связи между чиновниками и обычными гражданами России нет ", — посетовал Пивоваров.

В Москве из желающих призвать Путина к отставке выстроилась очередь

В российской столице акция оппозиции проходила более спокойно. Изначально активисты "Открытой России" хотели устроить шествие от Славянской площади к администрации президента на улице Ильинка, однако этот маршрут власти не согласовали, предложив взамен проследовать от Славянской площади к проспекту Академика Сахарова. В результате люди стали стихийно подтягиваться к зданию открытой приемной на Ильинке.

Между двумя заграждениями образовалась живая очередь из желающих подать свои обращения на имя главы государства. По свидетельству корреспондента DW, речь шла о нескольких сотнях собравшихся. Полиция вела себя в основном корректно, приглашала всех желающих отдать свои обращения и разойтись по домам. Бланки с требованием к Владимиру Путину отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах 2018 года подали, в частности, координатор "Открытой России" и организатор акции протеста Мария Баронова, а также новый глава ОР Александр Соловьев. В качестве наблюдателя на месте акции присутствовал председатель СПЧ Михаил Федотов. Через несколько часов акция завершилась без происшествий, собравшиеся разошлись по домам.

Восьмилетний ребенок — в автозаке

Не обошлось без задержаний в Кемерове, Туле, Тюмени, Новокузнецке, Ижевске и некоторых других городах. В Кемерове акция не получила согласования в местной администрации. Еще до начала мероприятия был взят под стражу один из ее организаторов Дмитрий Улитин, позднее его отпустили. Всего, по данным "Открытой России", были задержаны 14 человек. По информации общественной организации "ОВД-Инфо", в автозаке оказался восьмилетний ребенок — внук одного из протестующих. Всех задержанных привезли к зданию суда, в отделе полиции оставили лишь одного активиста, которому грозят до 10 суток ареста.

В Туле под стражей оказались почти все участники акции — около 30 человек. В Томске власти включили громкоговорители и согнали уборочную технику, чтобы помешать выступлениям митингующих.

Широкий спектр реакций правоохранительных органов в разных российских городах наблюдатели объясняют отсутствием централизованных указаний из Кремля, как действовать в отношении активистов. Так, журналист Владимир Варфоломеев, в частности, убежден, что единой команды из администрации президента РФ "не было".