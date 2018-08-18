18.08.2018, 17:10

Обрушение моста в Генуе: новые жертвы, государственные похороны и поиск виновных


bbcrussian.com
EST
Genova
GenovaFoto: AP

Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека. По сообщениям итальянских СМИ, последними из-под бетонных завалов спасатели извлекли раздавленный автомобиль с телами супружеской пары и их девятилетней дочери. Пропавшими также числятся еще два человека.

Обрушение моста Моранди, по которому проходит одна из ведущих местных автомагистралей, произошло во вторник, 14 августа, в первой половине дня в условиях проливного дождя и плохой видимости.

Эта катастрофа спровоцировала в обществе споры о состоянии обслуживающих структур и объектов в стране.

Нынешнее правительство евроскептиков-популистов обвинило в обрушении виадука компанию-оператора Autostrade per L'Italia и пригрозило лишить ее всех действующих контрактов.

Государственные похороны и общенациональный траур

В субботу, в день общенационального траура, в Генуе проходят государственные похороны погибших. Некоторые родственики предпочли провести эту церемонию без участия властей, которых они винят в катастрофе.

Читайте также:

На церемонии в здании Торгово-промышленной выставки Генуи, где в ряд выставлены гробы с телами погибших, присутствовали президент страны Серджио Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Заупокойную службу вел архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско.

"Многие не хотят принимать участие в этом представлении и я их понимаю", -сказал итальянским журналистам Мауро Бреццо, священник генуэзской больницы Cан-Мартино.

"В этом во всем виновато государство; нельзя им позволять показывать лица, стыд берет за этот парад политиков", - цитирует итальянская пресса мать одного из четырех молодых неаполитанцев, погибших при разрушении моста.

Появление на похоронах пожарной бригады, участвовавшей в спасательной операции, было встречено аплодисментами.

Правительственное расследование

Правительство учредило специальную комиссию для изучения причин этой катастрофы. В пятницу один из ее членов заявил, что обрушение ижз-за оборванного натяжного троса (ванта) "является серьезной рабочей гипотезой".

Как заявил преподаватель Генуэзского университета Антонио Бренчич, имеются свидетельские показания, а также видеозаписи, подтвериждающие эту версию. У этого типа моста, построенного в 1960-ые годы, натяжные тросы напрямую отходят от мостового полотна к пилонам.

В пятницу премьер-министр Конте подтвердил тот факт, что против компании-оператора Autostrade per l'Italia запущен юридический процесс отзыва всех контрактов.

В обращении правительству указывалось, что эта компания "имела обязательства осуществлять регулярное и экстренное обслуживание этой автострады и этого не делала". Также Конте указал, что в будущем власти заставят все компании, получившие контракт на строительство инфраструктурных объектов, больше выручки вкладывать в техническое обеспечение и обслуживание.

У фирмы-оператора теперь есть 15 дней на представление своих возражений.

Компания настаивает на том, что все работы были проведены должным образом и в срок, и что осмотр моста проводился ежеквартально - в соответствии с требованиями по технике безопасности, а также проводился дополнительный осмотр с привлечением сторонних экспертов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал

18.08.2018
Ночью из дома призрения AS Hoolekandeteenused в Валкла сбежал пациент. Он использовал против сотрудника дома призрения силу и забрал у него электронную карту от двери, что позволило ему сбежать.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента

18.08.2018
В то же время, когда на прошлой неделе испанский истребитель НАТО случайно запустил ракету, испанские и французские военнослужащие проводили тренировку на юге Эстонии. Французы называют данную ситуацию невероятной и неслыханной.
Подробнее


ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Возможно ли найти любовь (или что-то другое) на Weekend фестивале?

18.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит Weekend фестиваль. Море, пляж, хорошая музыка и напитки — что как не это располагает к романтике? Что же делать, когда ваше сердце свободно, а вокруг разгуливают целующиеся парочки? Найти себе вторую половинку на фестивале!
Подробнее


ФОТО: Открытие летней праздничной недели ЭР100 в городище Раквере — с поэзией и панками

18.08.2018
В пятницу, 17 августа, летнюю праздничную неделю ЭР100 открыл первый общеэстонский праздник поэзии. Насладиться эстонской поэзией в городище Раквере собралось более 1800 человек.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €

ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

18.08.2018
В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы.
Подробнее

Обрушение моста в Генуе: новые жертвы, государственные похороны и поиск виновных

18.08.2018
Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека. По сообщениям итальянских СМИ, последними из-под бетонных завалов спасатели извлекли раздавленный автомобиль с телами супружеской пары и их девятилетней дочери. Пропавшими также числятся еще два человека.
Подробнее

Полиция предупреждает: в Эстонии активизировались телефонные мошенники

18.08.2018
В Эстонии опять активизировались аферисты, которые под видом биржевых брокеров и инвесторов выманивают деньги у доверчивых людей. В полицию уже обратились сотни людей, причем, десятки в качестве пострадавших, а суммы ущерба от действий злоумышленников исчисляются тысячами.
Подробнее