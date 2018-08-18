Обрушение моста в Генуе: новые жертвы, государственные похороны и поиск виновных

Обрушение моста Моранди, по которому проходит одна из ведущих местных автомагистралей, произошло во вторник, 14 августа, в первой половине дня в условиях проливного дождя и плохой видимости.

Эта катастрофа спровоцировала в обществе споры о состоянии обслуживающих структур и объектов в стране.

Нынешнее правительство евроскептиков-популистов обвинило в обрушении виадука компанию-оператора Autostrade per L'Italia и пригрозило лишить ее всех действующих контрактов.

Государственные похороны и общенациональный траур

В субботу, в день общенационального траура, в Генуе проходят государственные похороны погибших. Некоторые родственики предпочли провести эту церемонию без участия властей, которых они винят в катастрофе.

На церемонии в здании Торгово-промышленной выставки Генуи, где в ряд выставлены гробы с телами погибших, присутствовали президент страны Серджио Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Заупокойную службу вел архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско.

"Многие не хотят принимать участие в этом представлении и я их понимаю", -сказал итальянским журналистам Мауро Бреццо, священник генуэзской больницы Cан-Мартино.

"В этом во всем виновато государство; нельзя им позволять показывать лица, стыд берет за этот парад политиков", - цитирует итальянская пресса мать одного из четырех молодых неаполитанцев, погибших при разрушении моста.

Появление на похоронах пожарной бригады, участвовавшей в спасательной операции, было встречено аплодисментами.

Правительственное расследование

Правительство учредило специальную комиссию для изучения причин этой катастрофы. В пятницу один из ее членов заявил, что обрушение ижз-за оборванного натяжного троса (ванта) "является серьезной рабочей гипотезой".

Как заявил преподаватель Генуэзского университета Антонио Бренчич, имеются свидетельские показания, а также видеозаписи, подтвериждающие эту версию. У этого типа моста, построенного в 1960-ые годы, натяжные тросы напрямую отходят от мостового полотна к пилонам.

В пятницу премьер-министр Конте подтвердил тот факт, что против компании-оператора Autostrade per l'Italia запущен юридический процесс отзыва всех контрактов.

В обращении правительству указывалось, что эта компания "имела обязательства осуществлять регулярное и экстренное обслуживание этой автострады и этого не делала". Также Конте указал, что в будущем власти заставят все компании, получившие контракт на строительство инфраструктурных объектов, больше выручки вкладывать в техническое обеспечение и обслуживание.

У фирмы-оператора теперь есть 15 дней на представление своих возражений.

Компания настаивает на том, что все работы были проведены должным образом и в срок, и что осмотр моста проводился ежеквартально - в соответствии с требованиями по технике безопасности, а также проводился дополнительный осмотр с привлечением сторонних экспертов.