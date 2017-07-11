Обнаружено тело пропавшего в Латвии пятилетнего Вани Берладина

11 июля в Курземе в лесу обнаружено тело пятилетнего мальчика Ивана Берладина, поиски которого велись со 2 июля. Полиция уже сделала первое заявление после обнаружения тела ребенка.

Тело мальчика было найдено 11 июля во второй половине дня возле Дубени (Гробиньский край). Полиция пока не может сказать, умер ли мальчик насильственным путем.

11 июля в поисках Вани Берладина в Гробиньском крае были задействованы военнослужащие Национальных вооруженных сил, сотрудники Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность.

Как сообщает пресс-служба Госполиции, "пропавший десять дней назад Иван Берладин был найден 11 июля около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края. Сейчас все свидетельствует о том, что ранее выдвинутая полицией версия, что ребенок мог заблудиться и блуждать один, — подтверждается. Для полного подтверждения этой версии будет проведена экспертиза. Расследование дела продолжается".

В Госполиции также отмечают, что в поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Как сообщалось, 2 июля полиция получила информацию, что 1 июля около 8.30 утра в Лиепае на улице Павилостас пропал проживавший по этому адресу пятилетний Иван Берладин. Сначала поиски мальчика велись около дома, но безрезультатно. Потом полиции стало известно, что ребенок на общественном транспорте уехал в Гробинский край в местечко Дубени. Поиски продолжились именно в этом районе. По всей видимости, оказавшись в Лиепае на площади Куршу, мальчик оказался на остановке и поехал на автобусе в сторону Гробини. Водитель конкретного автобусного рейса вспомнил, что в автобус действительно заходил мальчик, по описанию похожий на пропавшего Ивана. Водитель добавил, что на остановке на площади Куршу в автобус вошли несколько взрослых, и он подумал, что мальчик едет с кем-то из них.