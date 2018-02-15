Обнародованы результаты анализа переговоров экипажа Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные звукового регистратора Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте МАК.

Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.

К этому выводу комиссия пришла на основании расшифрованных данных параметрического самописца Ан-148.

Лайнер ”Саратовских авиалиний” упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Расследуется уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, перед вылетом капитан самолета отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью. МК писал, что проведенная в 2017 году проверка показала, что Ан-148 эксплуатировали с нарушениями.