Президент США Барак Обама заявил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ на военную базу Перл-Харбор показывает силу примирения.

"Этот исторический жест показывает силу примирения и является напоминанием, что даже самые глубокие раны, оставленные войной, могут исцелиться дружбой и длительным миром", — сказал президент США.

Премьер Японии Синдзо Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим эту американскую базу, которая в декабре 1941 года подверглась массированной атаке японских войск. Тогда погибли 2,3 тысячи американских военных.

В ходя памятной церемонии Абэ выразил соболезнования в связи с произошедшей 75 лет назад трагедией. "Мы не должны допустить повторения ужасов войны — это торжественное обещание, которое дали жители Японии", — сказал Абэ.

Он также поблагодарил США за те усилия, которые привели к улучшению отношений между двумя странами после Второй мировой войны.

По окончании памятной церемонии президент США и премьер-министр Японии возложили венки к памятнику погибшим.

Извинений не последовало

Тем не менее, японский премьер так и не произнес слова извинения от имени Японии за это нападение, чего ожидали от него многие представители американской стороны.

В мае этого года президент Обама совершил визит в Хиросиму, став первым президентом США, посетившим этот город, который подвергся американским атомным бомбардировкам в 1945 году. Извинений за американские ядерные удары он не принес.

7 декабря 1941 года объединенная эскадра ВМС Японии скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл- Харбору.

В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов.

Японские силы потеряли тогда 29 самолетов и пять малых подлодок.

На следующий день США объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну.