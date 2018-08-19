О чем говорили Путин и Меркель. Версия Кремля

Переговоры в гостевой резиденции Мезеберг, расположенной под Берлином, продолжались три с половиной часа. СМИ сообщают, что два лидера продолжительное время общались с глазу на глаз, уединившись в парке.

По итогам встречи Путин и Меркель не давали пресс-конференции. Они выступили перед журналистами перед ее началом, пообещав обсудить на переговорах как двухсторонние отношения, так и Сирию, Иран и украинский конфликт.

О содержании переговоров рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он перечислил основные пункты.

"Северный поток — 2": по версии Пескова, и Путин, и Меркель согласились, что проект строительства нового газопровода из России в Европу "неправильно каким-то образом политизировать", поскольку он носит "исключительно коммерческий характер". Ранее Меркель настаивала на том, что проект можно осуществить только в случае продолжения транзита российского газа через Украину. Об этом же она заявила на пресс-конференции перед началом переговоров в резиденции Мезеберг. "И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры [о заключении нового договора о транзите] между Россией и Украиной при участии ЕС", — сказала она. "[Путин и Меркель] говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины", — подтвердил после переговоров Песков. Против "Северного потока — 2" резко выступают США. Песков сказал, что угроза возможных американских санкций против компаний, участвующих в проекте, в субботу не обсуждалась.

Украина: до переговоров канцлер Германии заявила, что собирается обсудить с Путиным возможность присутствия в Донбассе миротворцев ООН, на чем настаивают власти Украины, и выразила надежду на то, что к началу учебного года удастся договориться о прекращении огня. После переговоров Песков заявил, что обе стороны "выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса имплементации минских договоренностей". Ранее и Германия, и другие западные страны возлагали ответственность за невыполнение мирных доверенностей на Москву, с чем связывали продление санкций против России.

Сирия: по словам пресс-секретаря президента России, два лидера "очень подробно" обсудили ситуацию в Сирии. Путин, по его словам, сделал акцент на процесс возвращения беженцев. Другие подробности он не сообщил. До начала переговоров Путин говорил, что Европе выгодно, чтобы сирийские беженцы отправились на родину, для чего необходимо создать элементарные бытовые условия. "Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину — самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа", — сказал Путин. Меркель, в свою очередь, говорила, что сирийцам в первую очередь нужны выборы и конституционная реформа. Ее также волнует возможный гуманитарный кризис в провинции Идлиб, контролируемой повстанцами.

Иран: Меркель перед переговорами обещала обсудить с Путиным ядерную сделку, из которой решил выйти президент США Дональд Трамп. Она напомнила о позиции Берлина, согласно которой договоренности с Тегераном должны выполняться, а Путин с ней согласился.

Кроме того, Меркель перед началом переговоров говорила журналистам, что обязательно обсудит с Путиным "актуальные вопросы прав человека", не уточняя, какие именно. Песков после встречи двух лидеров об этом ничего не сказал. Зато он упомянул проблему повышения таможенных тарифов, не называя при этом напрямую США и Трампа, которая вызывает "обоюдную обеспокоенность" Москвы и Берлина.

В целом, как сказал пресс-секретарь российского президента, от первых за последние четыре года двухсторонних переговоров в Германии ожидать прорыва не стоило.

"Не было цели достигнуть договоренности. Это была очень полезная, нужная и своевременная беседа именно по сверке часов", — цитирует его Интерфакс.

Меркель до переговоров также говорила, что у нее нет особых ожиданий от, по большом счету, "рабочей встречи" в Путиным в замке Мезеберг.

В мае этого года Меркель встречалась с Путиным в Сочи.

Ранее в субботу внимание прессы было приковано к мероприятию, которое предшествовало переговорам Путина и Меркель. На пути в Берлин российский президент заехал в Австрию, где вместе с хором казаков присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайссль. Из-за этого Путин, как сообщали "Ведомости", немного опоздал на встречу с Меркель.

Путин провел на свадьбе австрийского министра около часа, танцевал с невестой и сказал длинной тост на немецком языке, сообщал Песков. В качестве подарка президент России преподнес картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.