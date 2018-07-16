16.07.2018, 10:56

NYT связала ”дело Скрипаля” с предполагаемым вмешательством в выборы США

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РБК
EST
Salisbury
SalisburyFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было, предположительно, совершено ”нынешними или бывшими агентами спецслужбы, известной как ГРУ”, передает американская газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей.

С такими утверждениями выступил один британский чиновник и подтвердили американский чиновник и один бывший американский чиновник, знакомый с расследованием, указывает издание.

Именно сотрудники военной разведки сейчас в США обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, пишет газета. В то же время следователи в Великобритании не исключают, что к инциденту в Солсбери могла быть причастна другая российская разведслужба или ”частное подразделение” этой службы.

В составе ГРУ, которое сейчас называется Главным управлением Генерального штаба, может действовать своеобразный ”секретный ударный отряд Кремля”, который участвует ”в конфликтах по всему миру”. Военную разведку, в частности, связывали ”с российской гибридной войной на Украине и с присоединением Крыма в 2014 году”, напоминает NYT.

Также сотрудники именно этой службы, по данным издания, ”принимали участие в захвате сирийских городов от имени президента Сирии Башара Асада”. В более спокойных регионах Главное управление Генштаба, как пишет The New York Times, ”обвиняется в создании политических потрясений, мобилизации славянских националистов в Черногории и финансировании протестов для того, чтобы предотвратить изменение названия Македонии”.

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери в марте. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом ”Новичок”, которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к этому инциденту ”с большей долей вероятности” была причастна Москва. Российские власти эти обвинения неоднократно отрицали. 14 марта в связи с произошедшим Лондон решил выслать 23 российских дипломатов. Все они, как указывали британские власти, были российскими разведчиками.

Перед подписанием соответствующего приказа Британия, как отмечает The New York Times, в частном порядке представила свое расследование против России другим государствам. Уже тогда в этих материалах, по информации газеты, говорилось о том, что ”киберспециалисты из российского Главного управления Генерального штаба взломали электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году”. Поэтому до отравления и Скрипаль, и его дочь находились ”под наблюдением” в Лондоне, а телефон Юлии, возможно, был заражен вредоносными программами, которые позволяли отслеживать ее местонахождение, отмечает издание.

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