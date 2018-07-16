NYT связала ”дело Скрипаля” с предполагаемым вмешательством в выборы США

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было, предположительно, совершено ”нынешними или бывшими агентами спецслужбы, известной как ГРУ”, передает американская газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей.

С такими утверждениями выступил один британский чиновник и подтвердили американский чиновник и один бывший американский чиновник, знакомый с расследованием, указывает издание.

Именно сотрудники военной разведки сейчас в США обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, пишет газета. В то же время следователи в Великобритании не исключают, что к инциденту в Солсбери могла быть причастна другая российская разведслужба или ”частное подразделение” этой службы.

В составе ГРУ, которое сейчас называется Главным управлением Генерального штаба, может действовать своеобразный ”секретный ударный отряд Кремля”, который участвует ”в конфликтах по всему миру”. Военную разведку, в частности, связывали ”с российской гибридной войной на Украине и с присоединением Крыма в 2014 году”, напоминает NYT.