NYT: Скрипаль "сливал" испанцам русских мафиози и помог Эстонии выдворить шпионов

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Испании сообщил, что Скрипаль предоставлял властям этой страны информацию о российской организованной преступности. Скрипаль был завербован в середине 1990-х годов в Испании британскими разведслужбами, когда по заданию ГРУ работал в Мадриде под видом военного атташе в посольстве России, отмечается в статье, которую цитирует InoPressa.

Власти Испании неоднократно сообщали об облавах на русскую мафию. СМИ писали, что влияние российской организованной преступности настолько сильно в этой стране, что при желании русские мафиози могут даже изменить состав правительства страны, проведя в кабинет министра связанных с ними людей.

Как сообщил NYT экс-сотрудник испанской полиции, сначала власти не знали, как эффективно бороться с русской мафией. По его словам, Скрипаль и экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, скончавшийся в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием-210, дали много ценных советов по этому поводу.

О том, что Скрипаль, живя в Великобритании продолжал сотрудничать с западными спецслужбами, предоставляя им различные сведения, еще в марте, сразу после отравления в Солсбери, писала газета Financial Times. Впрочем, тогда не назывались разведки конкретных стран, кроме британской.

Отмечалось, что хотя ценность Скрипаля как оперативного источника после разоблачения на родине быстро сошла на нет, он обсуждал с "дружественными" агентствами возможности и методы работы российской разведки.

В новой публикации NYT сообщается, что в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками разведки Чехии. В 2016 году он побывал в Таллине, где пообщался с сотрудниками эстонских разведслужб. В обоих случаях поездки проходили с одобрения британской службы внешней разведки MI-6, заявили источники. О том, что Скрипаль несколько лет назад неоднократно встречался с чешскими спецслужбами и посещал Эстонию, американская газета писала еще в мае.

По данным собеседников газеты, на встречах в Праге и Таллине Скрипаль рассказал о методах работы российской разведки и, возможно, раскрыл информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием. Европейский источник признал, что сотрудничество со Скрипалем помогло дипломатической работе.

Напомним, что в 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

4 марта 2018 года 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены с бессознательном состоянии в Солсбери на скамейке рядом с торговым центром. Британские власти заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского происхождения. В связи с инцидентом Лондон выслал ряд российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к химатаке в Солсбери. Сергей и Юлия Скрипаль через несколько недель после отравления были выписаны из больницы.

Российская сторона отрицает всякую причастность к инциденту. Новый всплеск интереса к жизни Сергея Скрипаля со стороны СМИ связан с недавним объявлением британскими властями имен подозреваемых в отравлении. По данным Лондона, офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (имена не настоящие), приехав в Британию из Москвы, нанесли ядовитое вещество на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери, после чего улетели на родину.

Выступая 5 сентября в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала действия ГРУ угрозой всем гражданам Британии и всем ее союзникам и призвала предпринять коллективные меры против этого российского ведомства.