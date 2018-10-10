10.10.2018, 15:50

NY Post: в Нью-Йорке ввели третий пол в документах

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Gazeta.ru
EST
New York
New YorkFoto: Andres Putting

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал закон, позволяющий жителям города выбирать третий пол ”X” в свидетельствах о рождении без медицинского заключения, пишет издание New York Post.

По его словам, жители Нью-Йорка должны иметь свободу ”сказать своему правительству, кто они, но не наоборот”, передает издание.

Как отмечается, данная категория будет доступна с 1 января для выбора своей гендерной идентичности в свидетельствах о рождении и других официальных государственных документах для жителей, которые не считают себя мужчинами или женщинами.

Как отмечает NY Post, проживающим в Нью-Йорке трансгендерам больше не придется получать записку от врача или медицинское заключение для того, чтобы сменить пол.

Таким образом, после изменений правил и введения третьей категории гендерной идентичности Нью-Йорк присоединился к Калифорнии, Вашингтону, Нью-Джерси и Орегону.

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