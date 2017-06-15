Новым директором Исаакия назначили экс-главу музея религии

Директором музея "Исаакиевский собор" назначен Юрий Мудров, сообщает Интерфакс. Он приступит к работе уже 15 июня.

Прежде Мудров работал в государственном музее-заповеднике "Павловск", а также в музее истории религии в Санкт-Петербурге.

До Мудрова директором музея с 2008 года был народный артист Николай Буров. Он выступал против планов передать собор церкви и ушел по собственному желанию в конце мая.

31 мая Комитет по культуре Санкт-Петербурга назначил исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора писательницу Ираду Вовненко.

Здание Исаакиевского собора было передано в собственность Петербурга в 2012 году. В январе власти города приняли решение передать его Русской православной церкви, что вызвало резко негативную реакцию части горожан.

В городе прошло несколько митингов против передачи собора церкви. Президент России Владимир Путин в ходе своей "прямой линии" 15 июня призвал не политизировать этот вопрос.

По его мнению, Россия сформировалась как светское государство и такой и останется, а в Исаакиевском соборе вполне возможно совмещать музейную деятельность и проведение богослужений.