После вступления в должность нового президента Молдавии Игоря Додона с официальной резиденции главы государства пропал флаг Евросоюза, заметили журналисты, которые в понедельник, 26 декабря, прибыли на его первый брифинг.

Ранее слева от входа висел флаг республики Молдавия, напоминает "Интерфакс", а справа флаг Европейского союза, теперь остался только молдавский флаг. Фоторепортаж о том, как в настоящее время выглядит резиденция молдавского президента, опубликовал в Facebook журналист из Кишинева Владимир Попов. Сама резиденция, как объявил на своей странице в Facebook сам Игорь Додон, была освящена.

За выходные претерпел изменения и официальный сайт президента Молдавии. Версии на английском и русском языках остались неизменными, однако версия на румынском языке была заменена на молдавскую.

Комментируя эти новшества, пресс-секретарь Додона Иван Чебан заявил журналистам, что "президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру".

Вопрос о государственном языке является в Молдавии открытым и весьма болезненным. Согласно Конституции страны, государственным языком является молдавский на основе латинской графики, однако в 2013 году Конституционный суд изменил название государственного языка на "румынский язык". Суд сослался на Декларацию о независимости Молдавии, которая, являясь частью Конституции, называет язык румынским. Эту точку зрения поддерживают ученые-лингвисты.

Изменения коснулись и структуры аппарата президента. По данным агентства "Инфотаг", Игорь Додон утвердил новое штатное расписание и представил своих советников. Так, советник по внутренней политике стал одновременно и пресс-секретарем президента, а из названия должности советника по внешней политике и европейской интеграции исчезло выражение "европейская интеграция". Кроме того, Додон намерен назначить советника по вопросам диаспоры. Молдавский президент подчеркнул, что этот пост займет кто-то из трудовых мигрантов, которые в настоящее время работают за рубежом.

Додон, победивший на президентских выборах в середине ноября, считался пророссийским кандидатом, в отличие от своей главной соперницы Майи Санду, сторонницы европейской ориентации Молдавии.