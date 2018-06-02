02.06.2018, 20:11

Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест

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bbcrussian.com
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Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест
FOTO: EMILIO NARANJO, AFP

В Испании появился новый премьер-министр. Им стал социалист и убежденный атеист Педро Санчес, принявший в субботу присягу. Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра. Принимая присягу, он попросил, чтобы на этой церемонии не было традиционных в таких случаях креста и Библии.

Санчес намерен руководить правительством по меньшей мере два года, оставшиеся до следующих парламентских выборов.

46-летний лидер социалистов получил поддержку шести других испанских партий и занял место Мариано Рахоя, ушедшего с премьерского поста после коррупционного скандала.

Партия Санчеса имеет лишь четверть мест в парламенте, и ее лидеру предстоит непростая задача формирования нового кабинета министров, который, как ожидают, будет объявлен на следующей неделе.

В ходе короткой церемонии присяги в королевской резиденции в Мадриде Педро Санчес пообещал исполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основополагающий закон.

Санчес стал инициатором смещения со своего поста предыдущего премьера Рахоя. Именно он добился в парламенте страны голосования, вынесшего вотум недоверия Мариано Рахою.

Причиной стал громкий скандал вокруг секретного избирательного фонда Народной партии, которым она пользовалась с 1999 по 2005 год.

Рахой стал первым с современной истории Испании премьером, которому парламент вынес вотум недоверия.

Кто такой Педро Санчес?

Как политик Педро Санчес был практически никому не известен, кроме активистов испанской Социалистической партии, когда он победил на партийных выборах в 2014 году.

Фотогеничный экономист и бывший баскетболист завоевал голоса однопартийцев обещанием объединить переживавшую серьезные внутренние разногласия партию и вернуть социалистов во власть.

Однако в 2015 и 2016 годах он потерпел два сокрушительных поражения на выборах. Он был вынужден уйти в отставку после того, как отказался поддержать Мариано Рахоя на выборах, которые завели страну в политический тупик.

Несколько месяцев спустя он посрамил своих многочисленных критиков, победив на партийных праймериз.

Конституция Испании предполагает, что партия, выступающая инициатором вотума недоверия, должна быть готова выдвинуть своего кандидата вместо смещенного премьера, если этот шаг поддержит парламент.

Таким образом этот умеренный, но амбициозный политик-социалист стал премьер-министром Испании, несмотря на то, что его партия имеет лишь четверть мест в законодательном органе страны.

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