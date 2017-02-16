Новый госсекретарь США выразил готовность работать с Россией в выгодных для США случаях

Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне, передает корреспондент "Интерфакса".

Это первый личный контакт между российскими властями и представителями администрации президента Дональда Трампа на столь высоком уровне.

Тиллерсон выразил готовность работать с Россией в тех случаях, когда это будет выгодно США. Кроме того, новый госсекретарь США призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины.

"Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине", — приводят западные СМИ слова Тиллерсона по окончании встречи с российским коллегой.

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Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят как вопросы двусторонней повестки дня, так и международную проблематику, в частности, мировые кризисы.

Представитель американского госдепартамента отмечал, что главы ведомств затронут борьбу с запрещенным в России "Исламским государством", а также ситуацию на Украине. По его словам, на встрече с Лавровым Тиллерсон будет работать в пользу "прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются". Кроме того, госсекретарь также "будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины".

Отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу, представитель Госдепа сказал, что даже "сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций".

Встреча глав МИД стран G-20 проходит в Бонне 16-17 февраля.