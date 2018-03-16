Новый глава МВД Германии: исламу в стране не место

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что, по его мнению, "исламу не место" в стране. Подобная позиция резко противоречит политике канцлера Германии Ангелы Меркель.



Зеехофер, лишь недавно занявший пост главы МВД в новом коалиционном правительстве, уже давно активно критикует политику Меркель в отношении беженцев и теперь представил свое видение того, как решить проблему.

Его слова можно рассматривать как попытку отыграть часть голосов избирателей, которые на парламентских выборах поддержали ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD).

В 2015 году, когда начали расти антииммигрантские настроения, Меркель заявила, что, по ее мнению, ислам — часть Германии, повторяя слова бывшего президента Кристиана Вульфа.

В своем интервью для газеты Bild Зеехофер сказал, что Германию сформировало христианство и что страна не должна отказываться от своих традиций. "Мусульмане, которые живут с нами, безусловно, принадлежат Германии", — добавил он.

Зеехофер, возглавляющий партию, которая входит в постоянный блок с Христианским демократическим союзом Меркель, также выступил за ужесточение правил депортации мигрантов, не получивших убежища.

В 2015 году более миллиона мигрантов прибыли в Германию, после того как Меркель разрешила въезд в страну сирийцам, бежавшим от вооруженного конфликта. Ее политика в итоге обернулась ростом популярности ультраправых на прошлогодних выборах: "Альтернатива для Германии" впервые смогла избраться в бундестаг, в то время как партия Меркель получила худший результат за почти 70 лет.

В среду Меркель в четвертый раз заступила на пост канцлера Германии — это произошло после самого долгого со времен войны периода формирования коалиции. В рамках коалиционного соглашения консервативный блок ХДС-ХСС и социал-демократы согласились ограничить миграцию.