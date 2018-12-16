Новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа ”ужасным человеком”

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани назвал президента США Дональда Трампа ”ужасным человеком”. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, это произошло незадолго до выборов президента в 2016 году.
”Да, я поддерживаю Дональда Трампа. Я делаю это с энтузиазмом, насколько это возможно, поскольку он является ужасным человеком. Но выбор на другой стороне так же плох”, — сказал Малвани.
Подчеркивается, что он сделал такое заявление во время дебатов со своим оппонентом от Южной Каролины.
Ранее сообщалось, что Трамп назначил и.о. главы аппарата Белого дома.
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