Новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа ”ужасным человеком”

По данным телеканала, это произошло незадолго до выборов президента в 2016 году.

”Да, я поддерживаю Дональда Трампа. Я делаю это с энтузиазмом, насколько это возможно, поскольку он является ужасным человеком. Но выбор на другой стороне так же плох”, — сказал Малвани.

Подчеркивается, что он сделал такое заявление во время дебатов со своим оппонентом от Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил и.о. главы аппарата Белого дома.