Новые санкции США против России угрожают трансатлантическим связям

Подготовленный в Конгрессе новый пакет санкций против России усложняет процедуру их отмены президентом Трампом и способен ухудшить отношения США с Евросоюзом.

Согласованный Палатой представителей законопроект о новых санкциях в отношении Москвы направлен против энергетического сектора и других ключевых отраслей российской экономики. Он также ограничит возможности президента Дональда Трампа единолично отменять или изменять введенные санкции и способен ухудшить отношения США с ЕС.

Необычное законодательное нововведение

Ранее Сенат уже утвердил подготовленный его членами законопроект о санкциях, отличающийся от того, который будет поставлен на голосовании в Палате представителей во вторник, 25 июля. Новый законопроект, согласованный конгрессменами, обязывает президента Трампа, находящегося под постоянным давлением в связи с предполагаемыми контактами с Россией, получить одобрение Конгресса при попытке отмены или изменения существующих санкций против Москвы.

Несмотря на изначально негативное отношение к законопроекту, Белый дом дал понять, что поддерживает инициативу конгрессменов. Если законопроект вступит в силу, для изменения санкций против России Белому дому нужно будет направлять запрос в Конгресс, который будет рассматриваться в течение 30 дней.

"Для внутренней политики США это является крайне необычным нововведением", — отмечает Джеффри Андерсон, директор Центра германских и европейских исследований Джорджтаунского университета.

Всего несколько месяцев назад сложно было представить, чтобы Конгресс, в обеих палатах которого у республиканцев большинство, а у Трампа хватает сторонников, согласился ограничить полномочия президента по одному из ключевых вопросов внешней политики — отношениям с РФ.

Трампу мешает история с Россией

"Это показывает, насколько вся эта история с Россией мешает Трампу", — констатирует Андерсон. Окончательное решение по законопроекту пока еще не принято. Однако готовность большого количества конгрессменов-республиканцев ограничить политические возможности Трампа на российском направлении указывает на большие разногласия по этому вопросу между партией и представляющим ее президентом.

В отличие от трех первых пакетов санкций против России, которые были введены в ответ на аннексию Крыма и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины, новые ограничительные меры можно объяснить также и недовольством Конгресса позицией Трампа в отношении России и его предполагаемой симпатией к президенту Владимиру Путину.

Изначально законопроект, инициированный Конгрессом, был нацелен на Иран. Санкции против Москвы были добавлены позже, когда стали известны новые подробности о возможных связях между членами команды Трампа и Россией.

Поэтому новый законопроект может являться сигналом законодателей-республиканцев Трампу о том, что ему не стоит рассчитывать на сотрудничество с ними в российском вопросе, отмечает Марк Лендлер, профессор управления в колледже Смита.

Последствия для трансатлантических отношений

Все внимание в ведущихся сейчас в США дискуссиях по этой теме сосредоточено на ограничение полномочий Трампа в решениях, связанных с Россией. Однако, помимо этого, новый законопроект может осложнить уже и так напряженные трансатлантические отношения, ведь он, в частности, предусматривает санкции в отношении компаний, помогающих Москве строить газопроводы.

Штрафы за сотрудничество с российскими фирмами могут причинить огромный ущерб европейским компаниям, которые зависят от энергетических проектов с участием России больше, чем американцы.

Европа особенно беспокоится по поводу "Северного потока-2", по которому должен поставляться природный газ из России в Германию через Балтийское море и против которого выступает ряд стран ЕС.

Германия и Австрия, энергоконцерны которых давно работают с "Газпромом", с самого начала однозначно высказались против новых санкций США. Евросоюз уже пригрозил Вашингтону ответными мерами, если новый закон заставит европейские компании платить штрафы за сотрудничество с Москвой.

Недостаток сотрудничества США и ЕС

Ситуация вокруг нового законопроекта еще больше осложняет отношения между США и Европой, предупреждает Стивен Лараби, эксперт по европейской безопасности из Rand Corporation.

Американцы, безусловно, должны были посоветоваться с европейцами, полагает Лараби: "Но для этого необходимо тесное взаимодействие между Белым домом, Госдепом и министерством финансов, а ее не существует".

Андерсон добавил, что власти США всегда советовались с американскими союзниками при принятии законодательства, затрагивающего интересы ЕС, и старались не допустить того, чтобы новые законы нечаянно навредили партнерам.

Во время принятия предыдущих пакетов санкций против России Вашингтон активно сотрудничал с европейскими союзниками, особенно с Германией. Партнерство между Обамой и Меркель было крайне важным, так как Германия играла лидирующую роль в Европе, сплачивая Евросоюз и убеждая колеблющихся по поводу санкций его членов, напомнил Андерсон.

"Америка прежде всего"

Решение о введении новых санкций против России не будет принято немедленно, так как администрация Трампа не заинтересована в этом, считает эксперт из Джорджтаунского университета.

"По иронии, новый законопроект является продолжением политики Трампа "Америка прежде всего", но в совершенно другой интерпретации. Конгрессмены считают, что таким образом они защищают американскую демократию от российского влияния", — объясняет Андерсон.

В то время как некоторые эксперты надеются, что ущерба для европейских компаний и трансатлантических отношений от принятия нового закона можно будет избежать, Андерсон настроен не столь оптимистично.

Здесь нет никаких гарантий, ведь с января власти США особо не сотрудничали с европейцами по этому вопросу, заключил Джеффри Андерсон.