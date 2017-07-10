Новые подробности исчезновения Ивана в Латвии: полиция отследила часть его маршрута

Сотрудники правоохранительных органов проанализировали более 250 ГБ видеофайлов (около 200 часов) и могут описать передвижения Ивана Берладина в день исчезновения.

По крупицам собранная информация свидетельствует о том, что мальчик, скорее всего, на автобусе добрался до местечка Дубени в Гробиньском крае. В настоящий момент все поисковые работы сконцентрированы в этом районе, сообщили латвийскому порталу DELFI в пресс-службе Государственной полиции.

Иван мог сесть на автобус на площади Куршу в Лиепае и поехать в сторону Гробинского края. Такой вывод сделан на основании видеоматериалов, где, правда, на мгновение в кадре появляются только сандали мальчика.

Учитывая новую информацию, сотрудники правоохранительных органов нашли остановку, на которой из автобуса мог сойти Иван. Речь идет о большом дачном массиве Дубени. В этот район еще накануне были перекинуты все оперативные силы, местность облетел вертолет Национальных вооруженных сил.

Сегодня поиски ребенка продолжаются.

Следует отметить, что к поискам Ивана привлечены значительные ресурсы — под конец прошлой недели, с 7 июня, ежедневно на поиски мальчика направляли 260 опытных специалистов Госполиции, Муниципальной полиции, Национальных вооруженных сил, Пожарно-спасательной службы, а также представителей организации bezvests.lv. Также полиция привлекла к мероприятиям представителей учебного центра Морских сил Латвии.

Лиепая и ее окрестности были неоднократно осмотрены, в том числе и с использованием вертолета, лодок и водолазов. Возглавляемые Александром Фоминским волонтеры из bezvests.lv также оказали значительную помощь, предоставив профессионально обученную поисковую группу. Также использовалась специальная техника, которая дала возможность проверить узкие и глубокие затопленные места, которые в обычных условиях исследовать невозможно. Госполиция выражает признательность всем задействованным в поисках силах — в том числе и рядовым жителям, которые также оказали неоценимую поддержку.

Одновременно с постоянными поисками в Лиепае и окрестностях города, за три дня следователи Госполиции опросили порядка 200 местных жителей. Еще более 160 человек активно информировали правоохранительные органы, присылая свои наблюдения на адрес электронной почты puikaliepaja@iem.gov.lv и звоня по тел. 116000 и 110. Полученная информация круглосуточно проверялась.

Также в ходе поисков Ивана в воскресенье, 9 июля, вместе с волонтерами был обыскан Лиепайский мусорный полигон — было проверено 12 тонн отходов, которые были привезены туда с 1 июля.

Как уже ранее сообщалось, у Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 2 июля.