Новогодняя ночь в Латвии: наркоман похитил подростка и требовал за него выкуп

В новогоднюю ночь в латвийском городе Талси был задержан мужчина 1992 г.р., который, угрожая ножом, похитил 15-летнего подростка и требовал за него выкуп. Задержать нападавшего удалось совместными усилиями с родственниками потерпевшего.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции Латвии, 31 декабря, около 19:00 на пульт дежурного поступила информация о том, что в Талси похищен подросток 2002 г.р., а похититель требует за его освобождение 120 евро.

Преступника удалось задержать во время встречи, которую он назначил для передачи требуемой суммы. Не исключается, что в момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков.

Полиция установила, что ребенок шел по городу, когда к нему подошел незнакомец, пригрозил ножом и отвел в заброшенный дом. Оттуда подросток позвонил друзьям, а те сообщили о ЧП родителям.

На данный момент задержанный помещен под арест, по делу начат уголовный процесс. Известно, что подозреваемый ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления, также он попадался на употреблении наркотиков.