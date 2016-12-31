Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении затронет такие темы, как противодействие исламистскому терроризму, будущее Европейского союза и предстоящие выборы в Бундестаг. Текст речи распространила в субботу пресс-служба правительства федеративной республики. Транслироваться по немецким каналам обращение будет в последние минуты уходящего года.

"2016 год был годом серьезных испытаний", и самым сложным из них стал, "без сомнения, исламистский терроризм", полагает глава кабмина. В этом контексте канцлер напоминает о терактах, которые были осуществлены в Вюрцбурге, Ансбахе и на рождественской ярмарке в Берлине. "И, действительно, особенно горько и противно, когда нападения осуществляют люди, которые, якобы, ищут в нашей стране защиты", — говорится в обращении. Меркель предлагает жителям страны даже на фоне террористической угрозы продолжать жить своей жизнью и отвечать сплоченностью на проявление ненависти.

"Многие связывают с 2016 годом ощущение, что весь мир будто бы идет под откос, что под вопрос ставятся вещи, которые долгое время считались достижением. К примеру, Европейский союз. Или же парламентская демократия, которая якобы не служит интересам граждан, а приносит выгоду лишь немногим", — приводятся в сообщении слова Меркель. Такое восприятие действительности она называет "искаженной картиной".

С другой стороны канцлер признает, что Европа в уходящем году понесла потери, как, например, решение жителей Великобритании о выходе из Евросоюза. В этом контексте глава кабмина считает целесообразным отвечать на вызовы единым фронтом. "Там, где Европа стоит перед вызовом как единой целое, например, при глобальной конкуренции, защите наших внешних границ или миграции, должен быть найден общий ответ, и неважно, насколько это сложно. И мы, немцы, заинтересованы в том, чтобы играть при этом ведущую роль", — полагает председатель правительства.

Меркель в своем новогоднем обращении напомнит, что Германия стоит на пороге парламентских выборов, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер. По ее словам, предвыборная гонка в стране будет сопровождаться политическими спорами, в ходе которых представители партий не должны терять достоинство и придерживаться демократических принципов.