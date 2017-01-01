Президент Даля Грибаускайте обратилась к жителям Литвы с новогодним поздравлением, в котором пожелала всем найти в себе много новых сил и радость жизни.

Дорогие жители Литвы!

В историю уходит еще один год становления нашего государства более зрелым и сильным, год нашего совместного стремления к содержательным преобразованиям и новым целям. С огромной надеждой мы вступаем в новый год. Мы хорошо знаем, как много мы должны сделать, чтобы каждый ощутил долгожданные перемены в своей жизни и жизни Литвы, и чтобы исполнились наши мечты. Будем полагаться на свои силы, трудолюбие и упорство.

В этом всегда была сила нашего народа. Пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости, придает смелости и вдохновения. Желаю всем найти в себе много новых сил и радость жизни.

С Новым годом!