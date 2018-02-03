Новая ядерная доктрина США: Россия не враг, но вызывает беспокойство

Министерство обороны США обнародовало новую ядерную доктрину. России, Китаю, Северной Корее и Ирану в ней посвящены отдельные главы.

По словам представителей министерства обороны, самое большое беспокойство у них вызывают заявления России о возможности применения ей ядерного оружия. Беспокойство также вызывают ее испытания новых видов вооружений.

"Сегодня Россия модернизирует это оружие, также как и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", — утверждается в документе.

"Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в предисловии к документу.

Посол России в США Анатолий Антонов уже заявил, что доктрина нужна для оправдания роста военных расходов США.

"Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят", — сказал Антонов РИА Новостям.

Нарушение договоренностей

Пентагон и государственный департамент обвинили Россию в последовательных нарушениях ряда договоренностей и обязательств по контролю над вооружениями.

По их словам, самое существенное из допускаемых Россией нарушений связано с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия увеличила свой ядерный потенциал. Мы не хотим рассматривать ее как врага, мы хотим стабильных отношений, но Россия несколько раз нарушала некоторые положения международных договоренностей, особенно — в отношении стран-членов НАТО", — заявил представитель государственного департамента.

"Мы много говорим с россиянами, у нас продолжается диалог, и мы надеемся на продолжение партнерских отношений", — подчеркнул он.

При этом заместитель министра обороны США Патрик Шенахан отметил: если Россия использует ядерное оружие против страны-члена НАТО и партнера США, даже в этом случае не будет автоматического ответа. Америка будет рассматривать каждый отдельный случай и очень серьезно относится к пункту 5 устава НАТО.

Послов России в США Анатолий Антонов отверг обвинения американских властей.

"Американцы начали говорить о том, что мы якобы не выполняем эти обязательства. Я хотел бы чётко и однозначно заявить, что к обязательствам по всем международным договорам мы относимся ответственно. И чётко их выполняем", — цитирует РИА Новости дипломата.

Стратегический диалог

"Соединенные Штаты и Россия в прошлом поддерживали стратегический диалог, тем самым сдерживая соперничество в ядерной сфере и снижая связанную с этим опасность. В связи с предпринятыми Россией действиями, такими как оккупация Крыма, возможности для такого конструктивного сотрудничества стали гораздо более ограниченными", — признается в доктрине.

"Недавние заявления России относительно формирующейся доктрины применения ядерного оружия можно расценить как снижение Москвой ядерного порога, переступив который, можно первыми применить ядерное оружие. Заставить Россию отказаться от таких иллюзий — стратегическая задача первостепенной важности", — говорится в документе.

Россия, как заявили американцы, отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения.

Москва противостоит усилиям США по организации очередного раунда переговоров с целью заключения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и отказывается от предложений Вашингтона в отношении сокращения нестратегических ядерные сил.

Срок договора о Сокращении стратегических вооружений — до февраля 2021 года, он может быть продлен на период до пяти лет, если будет достигнута соответствующая договоренность.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы дальнейшее сокращение ядерного оружия", — говорится в доктрине.

"Расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", — подчеркивается в новой ядерной доктрине США.