Новая версия России: МН-17 над Донбассом сбили ракетой, принадлежавшей Украине

Министерство обороны России выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Российские военные утверждают, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.

Власти Нидерландов и следственная группа, выясняющая обстоятельства катастрофы и гибели 298 человек, считают, что "Боинг" был сбит из зенитно-ракетного комплекса, доставленного с территории России.

В понедельник в минобороны России прошла пресс-конференция "по вновь открывшимся обстоятельствам" крушения лайнера.

Как заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны Николай Паршин, ведомство установило, что фрагменты ракеты, продемонстрированные в мае на пресс-конференции Объединенной следственной группы (JIT), принадлежали ракете 9М38.

Согласно журналу учета принятой продукции по изделиям 9М38, произведенным на Долгопрудненском производственном предприятии в 1986 году, ракете был присвоен номер 886847379, 29 декабря 1986 года она была отправлена в в/ч 20152 — зенитную ракетную бригаду Прикарпатского ВО в Тернопольской области.

После распада СССР бригада на территорию РФ не выводилась и была переименована в 223-й зенитно-ракетный полк ВС Украины, заявили российские военные. В настоящее время данная воинская часть дислоцируется в городе Стрый Львовской области, уточнил Паршин.

На пресс-конференции также был показан видеоролик, в котором говорится о фальсификации видеозаписей регистраторов, на которых, как утверждают российские военные, были пририсованы пусковые установки "Бук".

Как заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций минобороны Игорь Конашенков, Украина причастна не только к крушению "Боинга", но и к фальсификации доказательств.

На пресс-конференции была приведена аудиозапись, на которой, как говорит Конашенков, слышны переговоры украинских военных. Разговор якобы имел место в 2016 году в Одесской области перед учениями.

По словам Конашенкова, голос, который на записи произносит фразу о возможности "сбить еще один малайзийский "Боинг", принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который по 2015 год возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Слова Гринчака, знавшего "истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом", прямо указывают на причастность к крушению ВСУ, резюмировал Конашенков.

Отвечая на вопросы журналистов, Конашенков отметил, что ракета, которой сбили "Боинг", не была оставлена украинскими военными в Крыму — из пяти ракет 9М38, дислоцированных в Евпатории, с ракетой, которой был сбит самолет, не совпадают ни год выпуска, ни заводские номера.

Также Конашенков заявил, что Украина ранее сама опровергла возможность того, что "Бук" и ракеты к нему могли попасть в руки ополченцев. "Безусловно, мы не обладаем документальной информацией о том, чтобы ополченцы захватили "Буки" или ракеты к ним. Хочу напомнить, что ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских должностных лиц о том, что ни один зенитный комплекс или ракеты не попали к ополченцам", — сказал он.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал доводы россйских военных ложью.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", — цитирует министра Интерфакс.

"Исчерпывающие доказательства"

Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Причиной крушения самолета стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), ведущая официальное расследование авиакатастрофы.

В мае 2018 года Объединенная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска. Следователи полагают, что поразившая "Боинг" установка была доставлена в Донецкую область из России, а затем увезена обратно.

На публичном оглашении промежуточных результатов расследования были продемонстрированы обломки ракеты, предположительно сбившей самолет. Также было объявлено, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сократился до нескольких десятков человек.

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно войсковой части №32406), заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

В канун четвертой годовщины авиакатастрофы страны Большой семерки и Евросоюз призвали Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом лайнер и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных.

Москва причастность к крушению "Боинга" категорически отвергает. Россия представила голландским правоохранителям исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность к крушению самолета украинских расчетов ЗРК "Бук", утверждают российские военные.

В российском военном концерне "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, настаивают на том, что уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которая не находилась под контролем ополченцев.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет оснований полностью доверять результатам следствия, поскольку она не была допущена к полноценному расследованию.

В июне в интервью австрийской телерадиокомпании ORF Путин отмечал, что оружие советского или российского производства используют все стороны конфликта в Донбассе, а также заявлял, что Киев нарушил международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.