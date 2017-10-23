Новая школьная реформа в Латвии. Можно ли сохранить русские школы?

23 октября латвийский Штаб защиты русских школ проведет акцию протеста против решения Министерства образования и науки о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Развитие событий вокруг анонсированной в октябре реформы до боли напоминают ситуацию 2004 года, однако есть и новые обстоятельства, способные привести к неожиданному результату.

Латвийский портал DELFI сравнивает, чем реформа-2017 отличается от реформы-2004. Битву против реформы-2004 русскоязычные жители Латвии, в целом, проиграли.

Коротко: чем реформа-2004 отличается от реформы-2017

Реформа-2004

Реформа школ нацменьшинств предусматривала увеличение до 60% доли предметов, которые изучаются на латышском языке в старшей школе (10 — 12 класс). Официальное обоснование реформы — обеспечение равных возможностей для выпускников латышских и нелатышских школ.

Реформа-2017

Предложение Министерства образования и науки о продолжении реформы школ нацменьшинств предусматривает полный переход образования в старших классах на латышский язык. Планируется, что на родном языке ученики таких школ смогут осваивать только родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Внедрение изменений будет происходить постепенно. Первый этап — отказ от принятия ответов на экзаменах в 12-м классе на русском языке, и это правило вступит в силу уже в 2018-м. Второе новшество запланировано на 2019/2020 год. Его цель — изменить модель преподавания в основной школе, чтобы к концу 9-го класса 80% учебного материала преподавалось на латышском языке. Отвечать на экзаменах девятиклассникам с 2019-го также придется на госязыке. Финальный аккорд реформы намечен на 2020/2021 учебный год, когда все общеобразовательные предметы в старших классах будут переведены на латышский язык.

Реформа затронет и дошкольные учреждения. С 2018/2019 учебного года в детских садах для детей нацменьшинств будет введена программа интенсивного изучения латышского языка.

Кто автор: как Карлис Шадурскис дважды вошел в одну реку

Реформа-2004

Главным отцом реформы 2004 года считается министр образования Карлис Шадурскис, который за свою целеустремленность при продвижении данного вопроса получил среди русскоязычного населения прозвище "Черный Карлис". Впрочем, законодательная база для реформы на политическом уровне создавалась в течение шести лет. Более того, принятый в 1998 году Закон об образовании предусматривал, что с 1 сентября 2004 года все образование в старших классах школ нацменьшинств будет только на государственном языке. Но в феврале 2004 года, под давлением общества и международных экспертов, парламент Латвии изменил закон, установив пропорцию 60 на 40.

Реформа-2017

Идеологом реформы вновь выступает Карлис Шадурскис, который снова возглавляет латвийское Министерство образования и науки. Считается, что толчком к активности министра послужило недавнее предложение президента Латвии Раймонда Вейониса об автоматическом присуждении гражданства всем родившимся в Латвии детям неграждан. Главным контраргументом противников идеи (среди которых и партия Шадурскиса ”Единство”), стало утверждение об отсутствии в Латвии такой системы образования, которая гарантировала бы формирование идеологически сплоченного общества. Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ даже пригрозило потребовать полного перевода обучения школ нацменьшинств на госязык, если законопроект об автоматическом гражданстве будет принят.

В итоге законопроект о детях-негражданах Сейм отклонил, но проект языковой реформы все равно появился. Почему? Во-первых, как любят отмечать представители правящей коалиции и комментаторы ведущих латышских газет, реформа Шадурскиса отличается от угроз ярых националистов, поскольку министр намерен изъять русский язык только из программы обучения старших классов, а не сразу с 1-го, как члены Visu Latvijai!

Во-вторых, идея о необходимости перевода на единый образовательный стандарт всех школ, финансируемых из государственных и муниципальных средств, является долгосрочным приоритетом латвийского государства, что подтверждают многочисленные правительственные декларации. Правда, здесь стоит добавить, что до сих пор нигде, в том числе в декларации нынешнего правительства Мариса Кучинскиса, не указывались точные сроки запуска реформы. Подобный подход позволял правящей элите формально удовлетворять запросы националистов (и их электората), но при этом не накладывал конкретных обязательств. Третья причина (она же объясняющая природу парадокса второй) — приближаются парламентские выборы. Партия "Единство", между тем, находится в глубоком кризисе, и ее рейтинги отстают от показателей других партнеров по правящей коалиции, в том числе Национального объединения.

Согласно договоренностям в правительственной коалиции, Министерство образования и науки подготовит план реформы к концу ноября. После утверждения правительства, документы передадут в Сейм. По словам премьер-министра Мариса Кучинскиса, все решения нужно принять до февраля, т.е. до начала активной избирательной кампании. Во избежание саботажа реформы со стороны следующего правительства предложенные инициативы и их сроки закрепят законодательно.

Реакция общества: штаб защиты русских школ возвращается

Реформа-2004

Весной 2003 года в Латвии был создан Штаб защиты русских школ, который стал главным организатором всех последующих акций протеста. С 2003 по 2005 годы состоялось порядка 200 пикетов и манифестаций против реформы. Самая крупная акция протеста, собравшая порядка 30 тысяч участников, состоялась 1 сентября 2004 года, став беспрецедентным событием в современной истории Латвии. Большой резонанс в СМИ получила также многодневная голодовка, в которой участвовали 10 человек. Стоит отметить, что в акциях протеста принимали участие все заинтересованные группы — родители, учителя, ученики. При этом далеко не во всех русскоязычных школах протестное движение поддерживалось со стороны администрации.

Социологические исследования показывают, что большинство русскоязычного населения было против предлагаемых Минобразом изменений. Согласно опросу Балтийского института социальных наук, в 2004 году реформу поддерживали только 20% учителей школ нацменьшинств, 15% учеников и 13% родителей.

Реформа-2017

Согласно опросу компании общественного мнения TNS, предложенную Шадурскисом реформу поддерживает 61% экономически активного населения Латвии, не поддерживает — 34% и 5% не смогли дать конкретного ответа.

Отдельной социологии по русскоязычной группе пока нет, но можно предположить, что именно она фигурирует в опросе как недовольная треть. Тем не менее, даже по некоторым публикациям в СМИ и дискуссиям в соцсетях видно, что в этот раз нелатышское население более расколото, чем 13 лет назад. Есть, например, мнение, что отказ от русского языка в старших классах повысит в дальнейшем конкурентоспособность русскоязычных детей на рынке труда.

Среди руководителей школ также нет единого мнения. Например, директор Даугавпилсской средней школы № 9 Артур Федотов в интервью Латвийскому радио-4 заявил, что переход на латышский язык обучения — это логичное завершение реформы, продолжавшейся четверть века, и возглавляемое им учреждение без страха смотрит в будущее.

Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева, между тем, говорит о том, что для реализации плана не хватает учителей, готовых преподавать на государственном языке с 2020-го. ”Нам неоткуда взять этих педагогов, которые просто придут и будут этот предмет преподавать. Я уже не говорю о языке. А пенсионеры скажут — спасибо, до свидания. И мы останемся без физики и без химии. А другие школы могут остаться и без других предметов. Это кадровая проблема для всего государства, а не для конкретно этой школы”, — заявила Рогалева в интервью телеканалу LTV-7.

На проблему дефицита кадров в школах нацменьшинств указывает и Латвийский профсоюз работников образования и науки. В контексте реформы может обостриться и другая проблема: в латышских детсадах далеко не все воспитатели говорят на русском. Если русскоязычные родители в массовом порядке начнут отдавать своих детей туда в качестве подготовки к латышской школе, то это также вызовет системный сбой.

В понедельник, 23 октября, в Риге у здания Министерства образования и науки пройдет пикет против новой реформы Шадурскиса. Бросается в глаза то, что за несколькими исключениями, в мероприятии собираются участвовать те, кто защищал школы в 2004-м: представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии, Латвийского комитета по правам человека, Русского общества в Латвии, Союза граждан и неграждан, Русской общины Латвии и др. Накануне общественники отправили открытое письмо премьер-министру, где еще раз разъяснили свою позицию.

Впрочем, не только противники реформы вступили в публичную борьбу. В понедельник, 16 октября, в газете Diena было опубликовано послание, в котором группа известных в Латвии языковедов, писателей и других работников культурной сферы выражают свою поддержку инициативе министра и требуют ускорить перевод всех школ Латвии на латышскоязычное обучение.

Что говорят политики: "Согласие" выжидает, РСЛ переживает ренессанс

Реформа-2004

Самыми заметными защитниками русских школ на политическом фланге в 2004-м были представители ЗаПЧЕЛ (сейчас — Русский союз Латвии, РСЛ). Лидеры ”Центра согласия” (сейчас — ”Согласие”) реформу не поддерживали, но по большей части старались держаться в стороне от уличных протестов. По горячим следам электорат отблагодарил ”пчел” за инициативность — на выборах Европарламента в 2004 году кандидат от ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок получила 10% всех голосов и мандат для работы в Брюсселе. Силы протестного духа хватило и на муниципальные выборы в 2005-м, по итогам которых ЗаПЧЕЛ занял 9 из 60 мест в Рижской думе. Еще 8 мандатов достались патриотическому объединению ”Родина”.

Но по мере затухания эмоций рейтинги крайне левых партий стали падать, а в лидеры выбился политически более умеренный ”Центр согласия”. Не последнюю роль здесь сыграло и то, что ”центристам”, благодаря в первую очередь новому лидеру Нилу Ушакову, удалось привлечь большую молодежную аудиторию (включая даже тех, кто в 2004-м пикетировал у Сейма). Сейчас уже можно сказать, что протесты 2004 года дали огромный импульс для пробуждения политической активности и отказа от национально-радикальных идей среди русскоговорящего населения Латвии.

Насильственный переход на латышский язык обучения большинство русскоязычной общины восприняло как доказательство своего политического и гражданского бессилия. Несмотря на многочисленные манифестации, люди не смогли добиться, чтобы правящее большинство услышало их голос. Именно тогда по сути среди русскоговорящего электората и сформировался так называемый ”запрос на власть”, который через пять лет смог выполнить ”Центр согласия”, одержав сенсационную победу на муниципальных выборах в Риге.

Реформа-2017

Как и 13 лет назад, первыми в бой за русские школы пошли соратники Татьяны Жданок. Многие из них годами не попадали в фокус внимания СМИ. Однако сейчас специализирующаяся на проблемах русского меньшинства организация по всем признакам переживает ренессанс. Правда, ”Русский союз Латвии” не имеет фракции в парламенте или Рижской думе, поэтому свою позицию партия может выражать только на улице или в стенах Европарламента, где уже третий срок подряд работает Татьяна Жданок.

”Согласие” — самая популярная в Латвии партия среди русскоязычного населения — занимает выжидательную позицию. Это единственная фракция в Сейме, которая обещает не поддерживать реформу Шадурскиса. Однако из публичных заявлений лидеров — Нила Ушакова и Яниса Урбановича — пока не ясно, будет ли партия активно поддерживать протестное движение или ограничится выступлениями с трибуны парламента.

Международный контекст: кто против реформы, тот "агент Кремля"?

Реформа-2004

Подготовка реформы проходила в то время, когда Латвия активно готовилась к вступлению в Евросоюз и НАТО. Это обстоятельство привлекало внимание к происходящему в Латвии со стороны международных экспертов, а латвийским властям приходилось хотя бы притворно прислушиваться к получаемым советам. Так, в октябре 2003 года комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес по итогам своего визита в Латвию рекомендовал обеспечить государственную защиту и поддержку школ нацменьшинств (не допускать снижения качества образования в ходе проведения реформы, учредить программы подготовки дипломированных специалистов по обучению языкам меньшинств, обеспечить издание учебников на языках нацменьшинств и т.д.). В феврале 2004 года комиссар выступил с докладом в Совете Европы, где подверг резкой критике сложившуюся в Латвии ситуацию вокруг школьной реформы.

Реформа-2017

Поскольку Латвия уже вступила во все престижные международные организации (ЕС, НАТО, ОЭСР), то у международных наблюдателей и правозащитников больше не осталось серьезных инструментов давления. К тому же за 13 лет существенно изменился геополитический фон и отношения Европы с Россией. Поэтому любые публичные попытки бороться за сохранение русского языка в школах, скорее всего, будут интерпретированы латвийским и европейским мейнстримом как очередной этап ”гибридной войны”.

Латвийские политологи уже предупредили о возможных угрозах, напомнив также о недавнем референдуме о втором госязыке. ”Для пророссийских сил во время предвыборной кампании такое предложение — это как пряник. Не удивлюсь, что они используют эту тему в своей предвыборной кампании и постараются максимально доказать нарушения интересов русскоязычных жителей", — заявил политолог Филипп Раевскис агентству LETA. С ним согласен и политолог Янис Икстенс. "Конечно, будут недовольные, и по-прежнему будут те, кто захочет, чтобы русский язык был в Латвии вторым государственным, но у Латвии как у государства и общества есть свои интересы. В конце концов, надо помнить об основных положениях общественной интеграции на 2012-2018 гг., где говорится, что язык — основа интегрированного общества", — подчеркнул эксперт.

Чем все закончилось тогда и закончится сейчас?

Реформа-2004

Несмотря на протесты, реформа состоялась. Согласно официальной версии, приведенной на сайте латвийского Министерства иностранных дел (что важно, на русском языке!), правительство осталось довольно своими действиями, поскольку качество образования в школах не пострадало. ”Министерство образования и науки, оценивая влияние билингвального образования, сделало вывод, что ситуация не стала ни лучше, ни хуже, чем в предыдущие годы (…). Результаты централизованного экзамена в 2006/2007 году указывают на то, что внесенные в образовательные программы для национальных меньшинство изменения, касающиеся языка, на котором ведется преподавание и государственных проверочных работ, не оказали существенного влияния на успехи школьников”, — рапортует МИД.

А вот организации, представляющие интересы русскоязычной общины, приводят другую статистику: если в 2005 году средний бал на централизованных экзаменах по математике в русских школах был на 5% ниже, чем в латышских, то в 2007-м разница достигла уже 9,4%, свидетельствует сравнительный анализ, проведенный Русской ассоциацией культуры, образования и науки ”Аркона”.

Реформа-2017

Скорее всего, реформа будет запущена: за исключением ”Согласия”, ее одобряют все представленные в парламенте партии (у них есть даже квалифицированное большинство, необходимое для изменения Конституции).

Тем не менее остается открытым вопрос, можно ли добиться изменения графика реформы, то есть по сути растянуть сроки, сделав ее менее болезненной для учителей и учеников. Здесь большую роль может сыграть общественное мнение. Из представителей латышскоговорящей интеллигенции в защиту русских школ публично пока выступил только экс-министр образования, социальный антрополог Роберт Килис, заявивший, что обучение только на латышском языке — это ”архаизм”.

Настроения в русскоязычной общине будут во многом зависеть от стратегии, которую решит использовать ”Согласие”. Выбор перед Ушаковым стоит непростой: поддержать протесты — значит вернуть в страну этнически окрашенное открытое противостояние периода референдума о втором госязыке, причем без каких-либо гарантий на успех. Но полностью проигнорировать протесты — это риск потерять доверие значительной части русского электората.

За последние 13 лет число учащихся в общеобразовательных русскоязычных школах Латвии сократилось на треть — с 84,6 тыс. до 56,1 тыс. человек.