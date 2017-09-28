Новая конституция Грузии: спорный законопроект в ожидании вето

Новая конституция, которая предусматривает изменения в избирательной системе и отмену прямых выборов президента, была принята парламентом Грузии на фоне критики и протестов оппозиции.

Новая редакция основного закона, утвержденная на внеочередном заседании парламента во вторник 117 голосами против двух, уже отправлена в администрацию президента.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в течение десяти дней должен либо подписать утвержденный проект конституционных изменений, либо с мотивированными замечаниями вернуть его законодателям.

Правящая партия называет новую конституцию документом "европейского типа", отражающим национальные интересы страны, но конституционные изменения критикуют как оппозиция, так и значительная часть неправительственного сектора.

Большая часть оппозиционных депутатов демонстративно покинула зал заседаний еще до начала голосования в знак протеста против принятия обновленной конституции, которую они называют документом одной партии.

Переход к пропорциональной системе

Одним из самых спорных вопросов конституционной реформы, работа над которой велась с декабря прошлого года, стали изменения избирательной системы и переход на пропорциональную систему выборов.

По действующему ныне законодательству выборы в законодательный орган проводятся по смешанной системе. 77 из 150 депутатов парламента избираются по пропорциональной системе, остальные депутаты — по мажоритарной. Оппозиция и многие эксперты считают, что подобная система выборов играет на руку властям и препятствует справедливому распределению мандатов.

Изначально предложенный проект конституционных изменений предусматривал упразднение мажоритарной системы и переход полностью на пропорциональную систему выборов уже с 2020 года. Но он также предусматривал так называемую систему бонусов — передачу нераспределенных мандатов победившей на выборах партии, с чем не соглашались оппозиция и неправительственный сектор.

Позднее срок перехода на пропорциональную систему был отодвинут до 2024 года. Но правящая партия выразила готовность пойти на некоторые уступки — отменить систему бонусов с 2024 года, в одноразовом порядке не вводить запрет на участие в выборах партийных блоков и снизить избирательный барьер с 5 до 3% на выборах в парламент 2020 года.

Представители оппозиции назвали это очередным фарсом, обвиняя власти в невыполнении своего ключевого обещания — упразднения мажоритарных выборов.

Венецианская комиссия в опубликованном 22 сентября проекте заключения также выразила сожаление по поводу переноса сроков перехода на пропорциональную систему, назвав это главным препятствием для достижения консенсуса.

Однако комиссия приветствовала готовность парламентского большинства рассмотреть вопрос о допуске партийных блоков и снижении избирательного барьера на выборах 2020 года, считая, что это смягчит негативные последствия отсрочки задействования пропорциональной избирательной системы.

Выборы президента

Кроме вопросов, связанных с выборами в парламент, камнем преткновения в достижении соглашения по конституционным изменениям между правящей партией и оппозицией стал порядок выборов президента страны.

Согласно принятым изменениям, с 2024 года прямые выборы президента будут упразднены, и президент будет избираться коллегией из 300 делегатов.

Эти изменения будут задействованы с переходом на пропорциональную систему выборов в законодательный орган и не коснутся следующих президентских выборов в 2018 году.

Оппозиция считает упразднение прямых выборов президента очередной попыткой правящей партии ослабить институт президента в Грузии, что противоречит воле населения страны.

Сам президент также не раз критиковал предложенные изменения. По словам парламентского секретаря президента Анны Долидзе, у конституционного проекта немало изъянов, и самый главный из них — то, что этот проект стал однопартийным, а не согласованным документом.

"Позиция президента с самого начала была в том, что новая конституция должна была быть документом, который принадлежит всем. Но, к сожалению, сегодня мы получили документ, который не принадлежит никому за исключением одной партии", — заявила Долидзе после голосования в парламенте.

Вето или подпись?

Каким будет решение президента в связи с принятым законопроектом, пока неизвестно. В условиях конституционного большинства в парламенте правящая партия при желании может добиться вступления в силу изменений, даже в случае если президент откажется ставить под ними свою подпись.

Но председатель парламента Ираклий Кобахидзе после принятия конституционных изменений предложил президенту наложить вето на те части законопроекта, которые касаются бонусов и избирательных блоков.

Отмена системы бонусов и допуск избирательных блоков к участию в выборах 2020 года в одноразовом порядке не включены в проект уже утвержденных конституционных изменений.

Но в правящей партии пообещали внести соответствующую инициативу в ближайшем будущем. По словам Кобахидзе, альтернативой может стать решение президента, который, пользуясь правом вето, ускорит этот процесс.

"Мы надеемся, что президент в этом случае выразит конструктивную позицию и использует право вето именно в такой форме", — заявил Кобахидзе.