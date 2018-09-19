”Новая газета” заявила о нестыковках в документах по сбитому в Донбассе ”Боингу”(77)
Журналисты ”Новой газеты” сообщили о несовпадениях в материалах, продемонстрированных Министерство обороны по делу о самолете Boeing 777, сбитом над Донбассом.
Журналисты ”Новой газеты” сообщили о несовпадениях в материалах, продемонстрированных Министерство обороны по делу о самолете Boeing 777, сбитом над Донбассом.
Издание отмечает, что дата заполнения, указанная в восстановленном подлиннике формуляра на двигатель, который был показан на специальном брифинге 17 сентября, не совпадает с датой изготовления самой ракеты, которая была якобы изготовлена позднее.
Также внимание журналистов обратил на себя почерк, которым был заполнен бланк сводной ведомости на изделие, так как одна из цифр серийного номера ракеты на нем, по их словам, была написана иначе, чем остальные, а при написании последних двух цифр могла использоваться ”более светлая тушь”.
Ранее Министерство обороны России рассекретило данные по номеру ракеты, которой, по версии российской стороны, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing MH17.
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