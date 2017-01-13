В прессу попали брошюры, в которых содержатся рекомендации российским военнослужащим по поведению в Сирии. Причем эти пособия, как выяснилось, массово раздают бойцам 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. Сами военнослужащие подтвердили этот факт, а также сообщили о подготовке чеченских военных из бригады к командировке в Сирии.

Две брошюры "Новой газете" передал один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон "Север" и входящего теперь в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ).

Первая брошюра называется "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)". На обложке документа изображена эмблема вооруженных сил Министерства обороны — красно-бело-синяя звезда.

Информация в брошюре представлена в виде картинок: карта Ближнего Востока, карта Сирии, перевод на арабский с русскими транскрипциями чисел и фраз, необходимых для общения с местными жителями и получения от них информации о местоположении, вооружении и действиях противника. По всей видимости, пособие должно помогать российским военнослужащим в Сирии ориентироваться на местности и устанавливать контакт с местными военными и гражданскими лицами.

Вторая брошюра называется "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике" и представляет собой десятистраничное пособие почти без иллюстраций. В документе дается краткая информация о Сирии, включая географические сведения, язык, праздники, валюта, обычаи. Во второй части брошюры разъясняется, кого считать участниками конфликта, кто такие комбатанты, ополченцы, наемники, как отличить военного журналиста от шпиона, а шпиона от разведчика.

В самом верху обложки второй брошюры есть надпись: Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Кроме того, на ней изображены эмблема Нацгвардии и эмблема 46-й отдельной бригады особого назначения войск Национальной гвардии.

В конце брошюры есть подпись "Отделение по РЛС 64 ОБРОН", которую можно расшифровать как "отделение по работе с личным составом 64-й отдельной бригады особого назначения". Бригады с таким номером не существует, но есть бригада номер 46. Автор статьи в "Новой газете" предполагает, что в тексте могли намеренно допустить ошибку на случай, если он окажется в публичном пространстве, чтобы в Минобороны могли откреститься от брошюры и назвать ее фейком.

В состав 46-й бригады входят два чеченских батальона "Юг" и "Север". Среди военнослужащих последнего и были распространены брошюры, пишет автор статьи. Военнослужащие бригады подтвердили факт массового распространения обеих брошюр среди личного состава. Также военные сообщили изданию об активной подготовке именно чеченцев из 46-й ОБРОН Нацгвардии к сирийской командировке.

Автор статьи отмечает, что распространенные среди бойцов Росгвардии брошюры сильно напоминают те, которые раздавали советским воинам-интернационалистам в Афганистане. Кроме того, содержание пособий вызывает вопрос, какие задачи на самом деле ставятся перед российскими военнослужащими в Сирии, если им необходимо уметь определять комбатантов, шпионов, разведчиков и наемников.

Законодательство РФ ограничивает использование войск Национальной гвардии в военных конфликтах за пределами Российской Федерации. Их применение предусмотрено только Договором о коллективной безопасности, но Сирия не входит в ОДКБ.

Бывший военнослужащий ВВ МВД РФ, адвокат Петр Заикин подтвердил "Новой газете", что в российском законодательстве нет правовых оснований для формирования воинского контингента из числа военнослужащих Нацгвардии для использования в Сирии. В САР могут быть использованы только военнослужащие Миобороны и подразделений специального назначения ФСБ. Если же бойцов 46-й отдельной бригады Нацгвардии отправят в Сирию именно в качестве "нацгвардейцев", решение президента будет идти вразрез с федеральными законами и Конституцией РФ.