"Новая газета": ампулы с "Новичком" еще в 1990-е годы были проданы и "бродили по миру"

СМИ на фоне расследования дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери пытаются выяснить, чем закончилась программа создания в СССР химического оружия, в ходе которой было разработано боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок".

"Новая газета", ознакомившись с документами из дела об убийстве банкира Ивана Кивелиди, пришла к выводу, что в 1990-е годы власти потеряли контроль над ядом, свойства которого составляли государственную тайну.

Изучив экспертизу вещества из материалов дела, два эксперта, которые работали с "Новичком", подтвердили изданию, что фигурировавший в деле яд относится к той же группе веществ, что и "Новичок".

Отравляющее вещество в количестве "восьми-девяти ампул" оказалось за пределами секретной лаборатории в Шиханах Саратовской области, где над "Новичком" работали сотрудники ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГНИИОХТ). Яд продавался и передавался разным людям, в том числе связанным с криминалом, пишет "Новая газета". Издание отмечает, что достоверного ответа на вопрос, удалось ли вернуть все ампулы с веществом или некоторые из них стали "бродить по миру", в материалах уголовного дела об убийстве Кивелиди нет.

В каждой ампуле отравляющего вещества было достаточно для убийства около 100 человек. Эксперты говорят о том, что при хранении в запаянной ампуле вещество может представлять угрозу спустя 25-30 лет.

Убийство Кивелиди

Иван Кивелиди был отравлен 1 августа 1995 года в своем служебном кабинете в офисе "Росбизнесбанка" на Мытной улице. Следствие установило, что отравляющее вещество было нанесено на слуховую мембрану трубки стационарного телефона. Кивелиди впал в кому из-за отказа почек. 4 августа банкир, не приходя в сознание, скончался. 2 августа была госпитализирована с похожими симптомами секретарь-референт Кивелиди Зара Исмаилова. Она умерла в тот же день. Через полтора месяца от симптомов такого же отравления скончался 40-летний сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ, вскрывавший тело Кивелиди.

По подозрению в убийстве банкира был задержан и осужден член совета директоров "Росбизнесбанка" Владимир Хуцишвили. Дело Замоскворецкий суд Москвы рассматривал в закрытом режиме из-за секретных сведений, содержащихся в материалах. В 2007 году Хуцишвили был осужден на девять лет лишения свободы. Суд установил, что он устранил Кивелиди из личной неприязни и зависти к успехам. В 2012 году Хуцишвили был освобожден условно-досрочно.

Название и состав отравляющего вещества в ходе суда и после него не сообщались. Отмечалось лишь, что Кивелиди отравили с помощью "редкого вещества нейротоксического действия". Сотрудник ГНИИОХТ, работавший в лаборатории в Шиханах, Леонид Ринк, синтезировал и затем продал это вещество приятелю. Он проходил по делу в качестве свидетеля.

"Людям нужно было вещество для разборки в бандитских кругах"

Изучив материалы следствия за 1999 — 2007 годы, "Новая газета" выяснила, что на одном из первых допросов Леонид Ринк поначалу говорил о неком "веществе-пестициде" и о том, что перепутал ампулы с отравляющим веществом и пестицидом, поэтому передал отравляющее вещество постороннему человеку. Однако уже на суде он заявил, что "людям нужно было вещество для разборки в бандитских кругах", они узнали, где он живет, и начали требовать яд. "Сначала я давал что-то простое, думал, отобьюсь, потом посерьезнее. Одна ампула осталась у меня как пробник", — сообщил Ринк.

По словам Ринка, в 1993 году он познакомился с бывшим офицером рижского ОМОНа Артуром Талановым. Ринк рекламировал продукцию, которую может выпускать завод в Шиханах. "В частности, речь шла о веществах, которые имеют "военные" фрагменты, типа Vx [боевое отравляющее вещество] по формуле", — сообщил он на допросе в 1999 году.

Примерно через год Таланов нашел Ринка и попросил образец "вещества-пестицида", о котором тот говорил ему на встрече. Ринк передал ему пестицид, но через некоторое время ему сказали, что "образец плохого качества". "Тогда я пообещал принести другой образец. Получилось так, что в моем гараже в городе Шиханы имелась ампула с отравляющим веществом, синтезированным в 1994 году при обстоятельствах, известных компетентным органам. Видимо, по ошибке я взял эту ампулу вместо ампулы с пестицидом: у меня в гараже было всего две ампулы", — рассказал Ринк. Впоследствии именно этот яд попал к Хуцишвили.

На допросе Ринк рассказал об обстоятельствах передачи других ампул. По его словам, у него возник конфликт с неким Рябовым. Этот человек пришел к Ринку и сказал, что "ему необходимо отравляющее вещество, чтобы отравить собаку". Ринк передал ему яд против крыс. Но Рябов пришел снова, "сказал, что яд нужен не для собаки, а для человека, стал угрожать, что если я не сделаю ему этого яда, то мне будет плохо", рассказал следствию Ринк.

"Так как я боялся угроз Рябова, который был связан с преступными элементами, то я согласился достать ему такой яд. Я попросил на работе в синтетической лаборатории, где я уже много лет не работал, у К. поискать сырье для изготовления более токсичного вещества", — рассказал Леонид Ринк. К. сырья не нашла и сказала ему, что есть сырье для изготовления токсичного вещества другого типа. Как из дифторида делать отравляющее вещество, К. знала хорошо. Ринк дал ей задание синтезировать яд. Она не возражала, так как ей очень нужны были деньги.

По словам Ринка, это вещество неоднократно синтезировалось специалистами института и составляет гостайну. Яд отличается от боевого вещества по своей химической формуле, однако по токсичности оно сравнимо в Vx. По его словам, сразу синтезировать вещество у сотрудницы не получилось, тогда Ринк "порекомендовал добавить необходимое количество компонентов". После этого она переделала синтез, и на следующий день они с Ринком разлили по ампулам полученное вещество и запаяли их в четыре ампулы по 0,25 грамма, еще в одной ампуле ("пробнике") было примерно 0,02 грамма вещества.

В одной ампуле яда было достаточно для убийства 100 человек

Три ампулы Ринк отдал Рябову. У ученого оставалась одна полная ампула и "пробник". "Впоследствии я передал эту ампулу Артуру Таланову, о чем уже давал показания. В количестве ампул я могу ошибиться, так как прошло много времени, я мог что-то забыть", — рассказал Ринк на допросе в феврале 2000 года. По его словам, он говорил Таланову, что вещество действует при нанесении и на кожу человека, и при попадании вещества с пищей в организм.

"Я ему говорил, что признаки смерти будут как при сердечном заболевании. Дозы вещества, находившегося в ампуле, достаточно для смертельного отравления человека", — рассказал он. На вопрос, понимал ли он, что вещество будет применено против людей, Ринк ответил утвердительно.

По словам Ринка, он передал Таланову сначала ампулу с обычным ядом, чтобы "отравить собаку". Через некоторое время Таланов сказал, что яд не подействовал, и ученый передал ему уже ампулу с другим ядом. Таланов заплатил за яд "то ли полторы тысячи долларов, то ли тысячу восемьсот долларов", рассказал ученый.

На суде по делу Кивелиди в 2007 году Ринк сообщил, что переданного Таланову яда, который впоследствии оказался у Хуцишвили, было достаточно для убийства 100 человек. Он сообщил, что за яд получил от Таланова "вознаграждение 1500 долларов", а также заявил, что согласился отдать отравляющее вещество под угрозой.

В своих показаниях Ринк путается в деталях и именах, но уверенно говорит о сбыте отравляющего вещества, пишет "Новая газета". Как он заявил в суде по делу об убийстве Кивелиди, своему знакомому Рябову, связанному с криминалом, он передал четыре ампулы. Эти ампулы в итоге изъяла ФСБ. Еще одну ампулу Ринк, согласно его показаниям, передал для Артура Таланова.

Как говорится в материалах дела, УФСБ по Саратовской области выяснило, что в сентябре — октябре 1994 года Леонид Ринк "с целью сбыта синтезировал ОВ [отравляющее вещество] типа Vx, расфасовав его в восемь-девять ампул". Материалы были выделены из уголовного дела об убийстве Кивелиди, и по ним 1 октября 1998 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В ходе следствия был установлен "факт сбыта Ринком лицам чеченской национальности в г. Москве, однако его поставка состоялась 13.09.95, то есть позже убийства Кивелиди". Уголовное дело в отношении Ринка было прекращено 1 сентября 1999 года.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили боевым веществом "Новичок", и обвиняют в химатаке Россию. Несмотря на то что расследование еще не закончено, ряд стран, включая Великобританию, США, Украину и Австралию, выслали российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Россия ответила зеркальными мерами.