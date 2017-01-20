Администрация Дональда Трампа опубликовала свою программу в сфере внутренней и внешней политики. Новый президент США намерен пересмотреть торговые соглашения, создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы.

Как говорится в сообщении Белого дома, администрация Трампа ”привержена энергетической политике, направленной на снижение цен для тяжело работающих американцев и максимизацию использования американских ресурсов, а также исключающей зависимость от нефти других стран”. С этой целью Белый дом обещает отменить ”обременительное регулирование” энергетической индустрии, что, по приведенным в сообщении расчетам, поможет американским рабочим повысить заработные платы более чем на $30 млрд за семь лет.

Новая администрация ставит себе целью использовать имеющиеся на территории США ”энергетические резервы”и достигнуть ”энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны” интересам США, подчеркивается в сообщении. В то же время Белый дом будет ”работать со своими союзниками в Персидском заливе с целью развить с ними позитивные энергетические отношения”.

Внешняя политика администрации Трампа предполагает принцип ”мир с помощью силы”, подчеркивается в сообщении Белого дома. Самым высоким приоритетом политики США станет победа над ”Исламским государством”, а также другими радикальными исламистскими террористическими группами.