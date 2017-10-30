Носенко, Лесник и Освальд: советский след в убийстве Кеннеди

После публикации архивов американской разведки, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, тысячи историков и журналистов до сих пор изучают каждый из этих документов. Например, 93-страничный протокол допроса двойного советского агента Юрия Носенко.

В нем офицер на русском путано рассказывает о своей карьере в МГБ СССР в то время, когда еще был жив Иосиф Сталин, задолго до президентства Кеннеди. Протокол допроса переведен на английский и пестрит русскими терминами и выражениями.

Отчет о роли Носенко найдется в докладе Эдгара Гувера для Белого дома — одном из самых первых и самых интересных докладов, переданных в Овальный кабинет по делу убийства Кеннеди. В нем детально описывается реакция в СССР на убийство Кеннеди, задания, которые получала разведка и кого именно там считали заказчиком преступления.

Присутствие советских шпионов в обнародованных архивах довольно заметное. Оно проливает свет и на плотность разведывательных сетей обеих стран, и на невероятное количество русскоговорящих сотрудников ЦРУ и ФБР.

Русская служба Би-би-си выбрала самые интересные документы из рассекреченного архива о расследовании убийства Джона Кеннеди, которые содержат информацию о роли СССР в этом деле.

Бывший агент КГБ Георгий Лесник и Ли Харви Освальд в России

Свидетельства Лесника датированы мартом 1964 года, через три месяца с небольшим после убийства 35-го президента США. Их по крупицам собирали и записывали агенты ФБР, которые охраняли Лесника по программе защиты свидетелей.

Так, глядя на свежий выпуск журнала Time, Лесник за ужином рассказал разведчикам, что много лет назад мог остановить Ли Харви Освальда и спасти Кеннеди.

По словам бывшего советского шпиона, Освальд не представлял ценности для КГБ, и советские спецслужбы с легкостью позволили ему подать документы на получение выездной визы: "У Освальда не было ничего, и он не имел никакой ценности".

Пока его дело рассматривалось, Освальд, бывший морской пехотинец и анархист, должен был отправиться из Москвы в Минск, строить социализм на местном радиозаводе.

По существующим тогда советским инструкциям, Освальда должен был сопровождать специальный туристический агент. Он прождал американца несколько часов, пришел к нему в гостиницу и выяснил: интурист из номера не выходил, дверь закрыта.

Инициативный агент взломал ее с помощью слесаря и нашел Освальда на кровати с перерезанными венами. Местные медики спасли жизнь американца, сделав ему переливание крови. По их словам, если бы дверь номера взломали на 10 минут позже, у Освальда не оставалось бы шансов выжить.

"Объект" (Лесник) сказал, что если бы туристический агент не ворвался тогда в комнату, а позвонил бы в КГБ согласно инструкциям, он (Лесник) точно бы порекомендовал ему забыть об иностранце и отправил бы агента КГБ вечером в отель. Тот и нашел бы Освальда мертвым", — говорится в отчете ФБР.

Освальд, по словам Лесника, женился на малограмотной русской женщине из крестьянской семьи по имени Марина, которую впоследствии увез в США.

Мексика, Куба и Советское посольство

За несколько недель до убийства Джона Кеннеди Освальд пришел в посольство Кубы в Мексике — он сперва просил, затем требовал визу для своего путешествия сперва на кубинскую территорию, а оттуда — в Советский Союз.

Помогавшую ему сотрудницу посольства звали Сильвия Тирадо де Дюран. Она была арестована на следующий день после того, как Ли Харви Освальд выстрелил в американского президента.

По словам Дюран, он рассказал ей, что женат на русской и является другом Кубинской революции, более того, является лидером новоорлеанской организации "Честная игра для Кубы", и ему незамедлительно нужна виза.

Освальд возвращался в кубинское посольство несколько раз — сначала принес фотографии, затем — ругался с консулом Кубы в Мексике. Мисс Дюран даже звонила в советское посольство с запросом о визе в СССР для Освальда. Там ей ответили: время обработки заявки — около четырех месяцев.

Когда американец понял, что кубинской визы без получения советской ему не видать, он рассвирепел и стал требовать консула, настаивая на том, что срок его разрешения на пребывание в Мексике истекает в считанные дни.

Сотрудница консульства призналась: она дала Освальду номер телефона советского диппредставительства и написала свое имя, пообещав лично передать его визовые документы в кубинское министерство иностранных дел.

ЦРУ перехватило звонок в советское посольство в Мексике: женщина сообщила о том, что у нее на приеме американец, который уже бывал в советском посольстве. Она говорила с мужчиной по-английски и удивилась, почему Освальд не может поговорить с русскими сам.

Освальд попросил советского дипломата говорить по-русски и стал напоминать о встрече с советским консулом, которая состоялась не так давно, особенно упирая на то, что ждет ответа на телеграмму в Вашингтон, которую, по всей видимости, отправили из консульства.

Ответа из Америки не было, и Освальд перезвонил через несколько дней, назвав имя дипломата, с которым он встречался: Костиков.

Агент ЦРУ, расшифровывавший телефонные переговоры, подтвердила, что звонивший мужчина с запоминающимся акцентом — один и тот же человек.

В другом документе тогдашний руководитель ЦРУ довольно четко описывает Валерия Костикова как офицера КГБ со стажем, служившего в 13-м управлении. Оно, по данным американской разведки, занималось покушениями и саботажем.

Линдон Джонсон и реакция Советского Союза в донесениях разведки

Доклад Эдгара Гувера, легендарного директора Федерального бюро расследований, в Белый дом — один из самых интересных артефактов в "файлах Кеннеди".

Документ, помеченный фразой Top Secret (высший уровень секретности в США), содержит семь страниц.

Один из главных разведчиков со ссылкой на проверенный источник пишет: "Советские люди практически моментально получили известие о покушении на Кеннеди, Кремль был в смятении и шоке".

В первую очередь, как отмечается в докладе, в СССР опасались, что "оставшись без лидера, какой-нибудь безответственный американский генерал может шарахнуть ракетой по Советскому Союзу".

Источники ФБР в советской разведке утверждали: СССР не имеет никакого отношения к Освальду, у него не было советского гражданства, и Москва точно не причастна к убийству американского президента.

Более того, несмотря на холодную войну, Кремль передал Вашингтону оба досье — Освальда и его жены Марины, хранившиеся в КГБ.

Москва, согласно донесениям, на которые ссылается Гувер, придерживалась совершенно иного мнения, чем США. Американские следователи считали, что Освальд действовал один, российские — что у него были сообщники и он создал целую сеть заговорщиков.

В СССР Освальда называли "психическим маньяком, не имеющим лояльности не только к своей стране, а вообще ни к чему".

Другой источник заявил, что сразу же после гибели Кеннеди руководитель разведывательной сети КГБ в Нью-Йорке, полковник Борис Иванов, тотчас приказал своим подчиненным собирать досье на следующего президента США, Линдона Джонсона.

Для России он, по сообщениям источников Гувера, был темной лошадкой без понятных политических взглядов, преференций и четкой линии поведения по отношению к Советскому Союзу.

Особенно сильно Иванов интересовался друзьями, личными пристрастиями, "темной стороной" личности Джонсона, но еще более — его взаимоотношениями с кланом Кеннеди.

Через два года тот же источник сообщил: в Москве располагают информацией, которая подтверждает причастность Линдона Джонсона к покушению на Джона Кеннеди.

И здесь на сцену доклада Гувера выходит Юрий Носенко — тот самый двойной агент, чьи свидетельские показания показались несущественными и не имеющими никакого отношения к делу Кеннеди.

Носенко оказался тем самым туристическим агентом, который в свое время взломал дверь в гостиничный номер Ли Харви Освальда. Он не сказал агентам ФБР ничего нового, но еще раз подтвердил историю о вскрытых венах американского туриста.

Его начальник Георгий Лесник в других своих свидетельских показаниях скажет: как только он услышал по радио о смерти Кеннеди, немедленно уехал на работу, чтобы посмотреть на личное дело Освальда в своем учреждении. По его словам, ни в центральных, ни в минских архивах не нашлось ни одного свидетельства вербовки Освальда или его русской жены.

Вполне возможно, что самые интересные свидетельства содержатся именно в тех документах, публикация которых заморожена президентом Трампом по просьбе американских спецслужб до апреля 2018 года.

Не менее вероятно, что много интересной информации хранится и в архивах бывшего КГБ под грифом "совершенно секретно". О деле Кеннеди нет ни одного упоминания в переданных Великобритании бывшим сотрудником архива КГБ Василием Митрохиным 25 тысячах страниц секретных документов.

В обзоре, датированном 1959-1972 годами, есть информация об электростанциях, стратегических объектах и банках США. Но ни слова о Кеннеди. Его личное дело, как и дела других выдающихся людей, надежно спрятаны.

По словам руководства Росархива, документы рассекречиваются в соответствии с национальными интересами и в соответствии с планом рассекречивания. Чтобы принять такое решение, нужны эксперты со знанием иностранных языков, законодательства и исторического контекста.

Как правило, все документы под грифом "совершенно секретно" сводятся к двум категориям — они могут выставить советский режим в негативном свете или коснуться родственников современных политиков.