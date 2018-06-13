13.06.2018, 15:00

Норвегия просит США удвоить численность их военных на границе с Россией

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Deutsche Welle
EST
Hüppamine öösel
Foto: Tanel Meos

Норвежские власти намерены удвоить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией. Как сообщило правительство в Осло, руководство страны планирует обратиться с соответствующей просьбой к Вашингтону.

В случае положительного решения численность отряда достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство российской стороны.

Норвежское правительство хочет, чтобы солдаты расположились на севере страны, ближе к границе с РФ. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет. "Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", — подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен.

Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны. Ранее, чтобы успокоить Москву, Норвегия обязалась не впускать иностранные войска в страну, если на нее не напали.

Ранее девять стран НАТО, включая Болгарию, Венгрию и Польшу, попросили руководство альянса поднять вопрос об увеличении военного присутствия в их регионе. Со времени конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией НАТО неоднократно прибегала к военному присутствию в регионе. Норвегия является членом НАТО с 1949 года.

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