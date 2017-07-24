"Нормандская четверка" созвонилась: о чем говорили Макрон, Меркель, Путин и Порошенко?

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко по телефону обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение сторонами минских соглашений.

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора "были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ".

После этого, как отметили в Москве, лидеры четырех стран обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года.

"Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне", — резюмировали в Кремле.

Источник "Коммерсанта" в администрации президента Украины, тем временем, сообщил дополнительные подробности разговора. По его словам, Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Путина. Например, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.

Порошенко также напомнил еще одно свое требование: он согласен на разведение войск в Донбассе только при условии круглосуточного мониторинга этого процесса со стороны ОБСЕ.

"Участники беседы подробно обсудили так называемый план Макрона, план малых шагов по обеспечению безопасности в Донбассе, фактически это часть минских соглашений. Самые важные среди этих шагов — прекращение огня и разведение войск. Договорились, что во второй половине августа состоится встреча на уровне советников глав государств по выработке "дорожной карты" выполнения минских соглашений. Если им удастся договориться, возможно, после этого пройдет и саммит четырех лидеров", — пояснил собеседник издания.

"Позиция лидеров Украины и России осталась прежней — ни одно из разногласий между Путиным и Порошенко снять не удалось", — добавил он. По словам собеседника, "в ходе беседы наиболее активным был президент Франции, который хотел ускорить подготовку "дорожной карты", однако из-за позиции России этого сделать не удалось".

"Путин хотел внести в "дорожную карту" политические требования по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Порошенко возразил, что до полного обеспечения безопасности на этих территориях никаких выборов не будет", — продолжил источник в администрации Порошенко.

Он также отметил, что на переговорах упоминалась и идея переформатирования ДНР и ЛНР в Малороссию. "Путин сказал, что Кремль не имеет отношения к заявлениям Захарченко. Макрон и Меркель идею Малороссии осудили", — заключил источник в Киеве.

Меркель и Макрон выступили против идеи создания Малороссии в Донбассе

Пресс-служба президента Украины, в свою очередь, сообщила о том, что и Макрон, и Меркель высказались против создания государства Малороссия на тех территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируются сепаратистами.

"Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость каких-либо заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии", — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Объявление о создании государства Малороссия на территории так называемых Донецкой и Луганской народных республик 18 июля зачитал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев с позывным Ташкент.

В Кремле, в свою очередь, ранее заявили, что Москва будет соблюдать минские договоренности по урегулированию конфликта на Украине. "Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем", — добавил он.

Идея объявления о создании Малороссии не согласовывалась с Кремлем. Для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива о новом государстве была неожиданностью, утверждали источники РБК. По словам одного из них, "инициатива 100% шла не от Суркова". "Администрация была не в теме", — подчеркнул другой источник издания.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов тем временем назвал информационной войной объявление о создании государства Малороссия на территории ДНР и ЛНР. "Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", — заявил он.

Порошенко призвал ООН ввести миротворческие силы в Донбасс

После разговора лидеров четырех стран в Киеве объявили, что во время переговоров в "нормандском формате" Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и "призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории".

"Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", — заявили в Киеве. При этом сообщается, что в ходе разговора Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Президент Украины также в очередной раз указал, что "освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко".

"Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", — резюмировали в Киеве.