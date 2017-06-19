Ночное нападение в Лондоне: рассказы очевидцев

чевидцы четвертого за четыре месяца нападения на людей в Великобритании рассказали Би-би-си о случившемся этой ночью в лондонском районе Финсбери-парк, где фургон врезался в людей у мечети.



По меньшей мере один человек погиб, один из нападавших арестован, и власти рассматривают случившееся как потенциальный теракт.

Халид Амин, очевидец нападения



"Фургон резко свернул влево, явно намеренно въехал в людей. Один человек оказался под машиной, и люди подбежали поднимать фургон, чтобы его вытащить оттуда. Они выпрыгнули из машины, двое убежали, одного арестовали. Люди его окружили и задержали.



Он кричал: "Вы все мусульмане. Я хочу убить всех мусульман". Вот прямо так, дословно".



Женщина, живущая неподалеку от места трагедии



"Человека три-четыре находились на тротуаре, им помогала полиция. По крайней мере двое лежали на земле. Это все выглядело не очень хорошо, полицейские делали одному из них массаж сердца, пока не приехала скорая… Так что это все выглядело очень скверно, я надеюсь, что они в порядке".



Адил Рана, очевидец



"В машине было трое. Одного белого мужчину выволокли из машины и прижали к асфальту, люди кричали: "Звоните в полицию!". Двое других убежали.



Полиция приехала через час только. Это полное безобразие. Когда было нападение на Лондон-бридж, они через шесть минут были на месте, а скорая — через пять. Сегодня скорая ехала 45 минут.



Я хочу знать, почему? Мы, мусульмане, не чувствуем себя в безопасности на улицах".



Мухбин Хуссейн, основатель движения "Британская мусульманская молодежь"



"Во многом нападение было неизбежно. Мы ожидали подобного, поскольку наблюдаем подъем исламофобии.



Речь идет не только о мелких инцидентах, тут все: от устных оскорблений до нападений на людей и мечети. В каком-то смысле, наверное, это ответ на другие нападения — в Манчестере и Лондоне".