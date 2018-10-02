”Нобеля” по физике получат создатели оптических инструментов



Жерар Муру, Донна Стрикланд на пару получат половину премии за разработку ультракоротких световых импульсов.

В прошлом году Нобелевской премией по физике были отмечены американские ученые, внесшие вклад в экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн — известные физики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн.

Ранее в понедельник стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе были удостоены высокой награды за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки. ”Это принципиально новая терапия, которая вместе с химиотерапией или радиотерапией может принести большой успех. Методика заключается в том, что когда опухоль начинает расти, определенные блоки в иммунной системе дают ей такую возможность. Премия дана за то, что ученым удалось снять по крайней мере два таких блока”, — рассказал ”Газете.Ru” профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский.