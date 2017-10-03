Нобелевскую премию по физике присудили за гравитационные волны

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали Райнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн за исследования гравитационных волн.

Нобелевский комитет постановил, что половину премии получит Вайс, другая половина достанется Бэришу и Торну. Все ученые работают в научных центрах США.​ Они также награждены за свой вклад в развитие детектора лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), который в 2015 году обнаружил гравитационные волны. В этом проекте участвуют около тысячи ученых более чем из 20 стран. Вручение премии пройдет в декабре.

”Волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном сто лет назад, произошли от столкновения двух черных дыр. Потребовалось 1,3 млрд лет, чтобы волны дошли до детектора LIGO в США”, — говорится в релизе Нобелевского комитета.

Сумма Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

В прошлом году лауреатами премии по физике стали американцы Дэвид Тулесс и Майкл Костерлитц, а также британец Дункан Хэлдейн. Ученые, изучавшие т.н. ”странные” формы материи, были удостоены награды ”за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества”.

1 октября компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности) называла возможных лауреатов Нобелевских премий по всем отраслям, в том числе и по физике. Возможными кандидатами на премию Clarivate называла Федона Авуриса, Пола Макюэна (оба — США) и Корнелиса Деккера (Нидерланды) — за исследование использования графена и углеродных нанотрубок в электронике. Другие ученые, которым прочили победу — Митчелл Фейгенбаум из США (за открытия в области нелинейных и хаотических систем) и российский астрофизик Рашид Сюняев — ”за глубокий вклад в понимание вселенной, в том числе ее происхождения, процесса формирования галактик, аккреции дисков черных дыр и других космологических явлений”.

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Ее лауреатами становились около 200 человек (т.к. число ученых, которые получают награду, часто больше одного). Лишь дважды премию получала женщина — Марии Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем) и Марии Гепперт-Майер (опять же, совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером) в 1963 году. Больше всего лауреатов — ученые из США (83 человека). Российские и советские ученые становились лауреатами премии 13 раз.

”Нобелевская неделя” началась вчера, 2 октября, когда был объявлен лауреат премии по медицине. Им стали американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Они получили награду за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы. Открытия ученых помогают установить, как растения, животные и люди адаптируют свою биоритмы, синхронизируя их с вращением Земли.

В среду, 4 октября будет Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии по химии, 5 октября — по литературе. 6 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 9 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в экономических науках памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции, в 1969 году).