Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений

Премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получит Ричард Талер из Чикагского университета — «за вклад в изучение поведенческой экономики».

В понедельник, 9 октября в Стокгольме представители Шведской королевской академии наук завершили ”нобелевскую неделю”, объявил лауреата премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Им стал американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена ему с формулировкой ”за вклад в изучение поведенческой экономики”. Размер премии составляет $1,1 млн.

Талер в своих исследованиях ”использовал допущения из сферы психологии в анализе принятия экономических решений”, отмечают в пресс-релизе. Экономист, изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, продемонстрировал, как эти черты человека влияют на его индивидуальные решения, а также показал, как влияют эти решения на рынок.

В 2017 году впервые отдельной книгой вышел перевод труда Талера на русском языке (книга ”Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать”).

В начале октября компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности) назвала возможных лауреатов Нобелевских премий по всем отраслям, в том числе по экономике. Кандидатами на премию были названы Колин Камерер и Джордж Левенштейн (”за новаторские исследования в поведенческой экономике и нейроэкономике”), Роберт Холл (”за анализ производительности труда и исследования рецессии и безработицы”), а также Майкл Йенсен, Стюарт Майерс и Рагурам Раджан (за исследование процессов принятия решений в корпоративных финансах).

Премия Нобеля по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий (по медицине, физике, химии, литературе и премии мира) не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Премия вручается с 1969 года, ее учредителем является Банк Швеции. Лауреатами премии стали 78 ученых. Большая часть лауреатов приходится на ученых из США (причем большая их часть работала в Чикагском университете). Российские ученые получали премию лишь однажды — в 1975 году она была присуждена советскому экономисту Леониду Канторовичу ”за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов”.

В 2016 году премию присудили исследователям Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему (оба работают в США, в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте соответственно) с формулировкой ”за вклад в теорию контрактов”.