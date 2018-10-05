Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

В 2017 году Нобелевской премии мира была удостоена Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — за ”инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров”.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто ”внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций”. Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

С 1901 года премия присуждалась 99 раз. Она не присуждалась в годы обеих мировых войн (за исключением 1917-го, 1944-го и 1945-го годов), но и в мирное время целых десять раз Нобелевский фонд отказался вручать премию, не найдя подходящего кандидата.

За годы существования Нобелевской премии мира ее были удостоены 104 человека и 24 организации, в том числе Международный комитет Красного Креста трижды (в 1917-м, 1944-м и 1963-м годах), а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — дважды (в 1954-м и 1981-м). Чаще всего (44 раза) премии удостаивались представители стран Западной Европы. Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР — в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев.

Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером. О присуждении премии было объявлено после подписания в 1973 году Парижского соглашения о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме, однако Ле Дык Тхо отказался принять награду, заявив, что соглашение не остановило войну во Вьетнаме (она закончилась только в 1975 году захватом войсками Демократической республики Вьетнам столицы Южного Вьетнама).