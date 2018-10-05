05.10.2018, 12:16

Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

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РБК
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Nobeli rahupreemia
Nobeli rahupreemiaFoto: AP

Лауреатами Нобелевской премии мира 2018 года стали конголезец Денис Мукенгере Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад Басе Таха.

Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год врача из Демократической республики Конго Дениса Муквеге и иракскую правозащитницу езидского происхождения Надю Мурад Басе Таха.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что награда присуждена им ”за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов”.

По данным Нобелевского комитета, в 2018 году на премию мира претендовал 331 кандидат, в том числе 216 человек и 115 организаций. Официально имена номинантов не раскрываются, однако известно, что награду предлагали присудить в том числе находящемуся в заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову (в 2015 году приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта, 14 мая 2018 году объявил голодовку, требуя отпустить всех удерживаемых в России украинских граждан) и президенту США Дональду Трампу.

4 октября журнал Time включил Трампа вместе с лидером Северной Кореи в список наиболее вероятных получателей Нобелевки 2018 года, в который также вошли президент Южной Кореи Мун Чже Ин, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, папа римский Франциск и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В 2017 году Нобелевской премии мира была удостоена Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — за ”инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров”.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто ”внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций”. Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

С 1901 года премия присуждалась 99 раз. Она не присуждалась в годы обеих мировых войн (за исключением 1917-го, 1944-го и 1945-го годов), но и в мирное время целых десять раз Нобелевский фонд отказался вручать премию, не найдя подходящего кандидата.

За годы существования Нобелевской премии мира ее были удостоены 104 человека и 24 организации, в том числе Международный комитет Красного Креста трижды (в 1917-м, 1944-м и 1963-м годах), а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — дважды (в 1954-м и 1981-м). Чаще всего (44 раза) премии удостаивались представители стран Западной Европы. Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР — в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев.

ТОП

Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером. О присуждении премии было объявлено после подписания в 1973 году Парижского соглашения о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме, однако Ле Дык Тхо отказался принять награду, заявив, что соглашение не остановило войну во Вьетнаме (она закончилась только в 1975 году захватом войсками Демократической республики Вьетнам столицы Южного Вьетнама).

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